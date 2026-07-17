Luis de la Fuente y la fe: «Como soy libre y puedo elegir, mi inteligencia y mis experiencias me invitan a creer en Dios porque me aporta mucha seguridad y fortaleza»

Luis de la Fuente ha construido una trayectoria de éxito al frente de la selección española, a la que ha guiado a la segunda final de un Mundial en toda su historia, además de ganar una Eurocopa hace ahora dos años. Fuera de los terrenos de juego, el técnico ha mostrado en numerosas ocasiones una faceta mucho más personal hablando de su profunda fe cristiana. El seleccionador nacional ha reconocido públicamente que cree en Dios, que la oración forma parte de su rutina diaria y que esa espiritualidad le ayuda a afrontar tanto los momentos de éxito como las situaciones más complicadas de su vida.

Hace ahora dos años, justo antes de la final de la Eurocopa contra Inglaterra, el entrenador fue preguntado por ello en rueda de prensa. Concretamente, un periodista que se declaraba ateo no entendía lo que podía suponer la fe antes de un partido tan importante como ese, en el que había en juego el título europeo más importante a nivel de selecciones. «La fe es algo personal. Como soy libre y puedo elegir lo que creo que tengo que hacer, mi inteligencia y mis experiencias me invitan a creer en Dios porque me aporta mucha seguridad y mucha fortaleza. Rezo todos los días, no soy supersticioso», respondía Luis de la Fuente.

Precisamente, hace unos días en Estados Unidos hablaba sobre el mismo tema. «Rezo todos los días, pero no porque esté en un Mundial ni pretendo sacar un resultado. Doy gracias todos los días, cada mañana que me levanto, de que estoy bien… es otro día más que puedo disfrutar de la vida», comentaba. «Creo que sería injusto pedirle ayuda a Dios para que me ayude a mí y no al rival. Pido salud, especialmente, y que me dé opciones para seguir peleando», añadía con respecto al tema deportivo.

Luis de la Fuente y su fe en Dios

A diferencia de otras figuras del deporte que prefieren mantener sus convicciones religiosas en el ámbito privado, Luis de la Fuente nunca ha ocultado sus creencias. En distintas entrevistas ha explicado que rezar cada día forma parte de sus hábitos y que encuentra en la fe un apoyo fundamental para mantener la serenidad y la perspectiva, especialmente en un entorno tan exigente y mediático como el fútbol profesional.

Desde que asumió el cargo de seleccionador absoluto de España, Luis de la Fuente ha vivido momentos de enorme presión. Las críticas, las expectativas y la responsabilidad de dirigir a una de las selecciones más importantes del mundo forman parte del día a día del entrenador. Sin embargo, él mismo ha explicado que su fe le ayuda a relativizar todo eso y a recordar que el fútbol, aunque sea una parte muy importante de su vida, no lo es todo.

No es la primera vez que un entrenador o deportista de élite habla abiertamente de sus creencias religiosas. En el deporte de alto nivel son numerosos los futbolistas y técnicos que encuentran en la fe una fuente de equilibrio emocional y fortaleza mental. En el caso de De la Fuente, esa dimensión espiritual se ha convertido en un rasgo conocido de su personalidad, especialmente desde que España conquistó la Eurocopa de 2024, un éxito que consolidó su figura al frente de la selección, que este domingo peleará por ganar el Mundial y conseguir la segunda estrella.