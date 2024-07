La genial respuesta de Luis de la Fuente a un periodista que le cuestionó por creer en Dios

Luis de la Fuente ha vuelto a defender sus creencias y su fe en la rueda de prensa previa a la final de la Eurocopa. Cuestionado por un periodista que no «entendía la relación de los que tienen fe con Dios», el técnico español se lo explicó con exactitud y defendió creer en Dios con una genial respuesta desde la sala de prensa del Estadio Olímpico de Berlín.

«Los que somos ateos respetamos, pero no acabamos de entender la relación de los que tienen fe con Dios. ¿Dónde queda Dios y la fe cuando hay una final y se requiere absolutamente de todo para ganar?», cuestionó un periodista a Luis de la Fuente en la previa de la final de la Eurocopa que juegan España e Inglaterra en Berlín.

La respuesta del seleccionador español fue genial. «Te entiendo perfectamente porque a mí me sucede igual con los ateos, exactametne igual», contestó De la Fuente, que aprovechó para volver a explicar lo que es para él la fe: «Es algo personal y transferible, pero es personal».

«Como soy libre puedo elegir lo que creo que tengo hacer», añadió Luis de la Fuente, que explicó que «de mi inteligencia y experiencia me invitan a creer en Dios, que me aporta mucha seguridad y fortaleza». El seleccionador español ha reconocido en varias ocasiones cuáles son sus pasiones, sus ideas y sus aficiones. Pero si algo acompaña a Luis de la Fuente en su vida diaria es la fe. El entrenador riojano es un orgulloso católico practicante y que no duda en expresarlo a nivel público.

Lo mío no es superstición, lo mío es fe. ¡Grande Luis de la Fuente! pic.twitter.com/NPhmJ9nPqX — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) July 13, 2024

Además, el técnico de la selección, gran artífice de que España esté en la final de la Eurocopa, añadió en esta rueda de prensa previa a la final que su fe «nada tiene que ver con la superstición, soy cero supersticioso». «Yo rezo todos los días, no me pongo una camisa amarilla el día que gano. Yo si rezo hoy y mañana es que he rezado durante mucho tiempo, no son supersticiones», especificó Luis de la Fuente.

La importancia de Luis de la Fuente en la selección

Luis de la Fuente es uno de los grandes artífices del éxito de España en la Eurocopa. El técnico riojano, curtido en las categorías inferiores del combinado nacional, asumió el cargo de entrenador de la selección absoluta tras los malos resultados del Mundial de 2022, ese en el que España acabó eliminada por Marruecos en octavos y con un anterior técnico, Luis Enrique, que dividía al país.

Sin embargo, Luis de la Fuente une a toda España y ha conseguido enganchar a la afición como hacía una década que no se veía en España. Además de ganar todos los partidos que ha disputado en esta Eurocopa (tres de fase de grupos, octavos, cuartos -en prórroga- y semifinales), De la Fuente ha conseguido ilusionar a los aficionados con una selección que tiene un juego alegre, divertido, un estilo que se adapta al de sus jugadores (y no al revés) y que sirve para ganar y remontar partidos.