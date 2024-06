Todo sobre Pedri: su cambio físico, lo que cobra en el Barcelona y su posible novia influencer

Es uno de los jugadores de mayor calidad del fútbol español, aunque los problemas de continuidad derivados de las lesiones han impedido disfrutar del talento que atesora Pedri González de la manera en que nos imaginábamos cuando empezó a explotar con el Barcelona. Canario de Tenerife, pertenece a la estirpe de los Xavi, Iniesta o Silva, que dominaban en el centro del campo sin tener un cuerpo diferencial. Sin embargo, Pedri ha optado en los últimos tiempos por fortalecerse y hablaremos de su cambio físico, pero también de su familia, su papel en la Eurocopa 2024 o el dinero que gana en el Barça y en el fútbol profesional.

Pedri es un futbolista que impresionó a seguidores y rivales después de que el Barcelona se decidiera a firmarle procedente de Las Palmas. Su capacidad para regatear con las dos piernas y dar pases imposibles conquistó a la parroquia barcelonista y le lanzó a la selección española absoluta, con edad aún adolescente. Con 18 años, disputó la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, algo que no le vino nada bien y que derivó en un desgaste que ha hecho que, hasta ahora, no haya podido mostrarse con tanto impacto como en aquel 2021.

El papel de Pedri con España en la Eurocopa 2024

Superadas las lesiones, en el tramo final de la temporada 2023-24, Pedri pudo acercarse a su mejor versión, incluso marcando algunos goles importantes con el Barcelona y haciéndose un hueco en la convocatoria final de España para la Eurocopa 2024, donde se muestra como un futbolista de los importantes para el seleccionador, Luis de la Fuente.

Dónde nació Pedri y su edad

Pedri González nació el 25 de noviembre de 2002 en la localidad de Tegueste, en Tenerife, y tiene en la actualidad 21 años. Es un futbolista asociado a sus raíces pero que, sin embargo, no comenzó a despuntar en su isla natal, si no que lo hizo en la vecina, en la Unión Deportiva Las Palmas. Desde ahí llamaría la atención de su club actual, el Fútbol Club Barcelona.

El cambio físico de Pedri: el antes y el después

Ganar musculatura y dominar o, al menos, no perder en el plano físico es algo primordial en el fútbol actual y Pedri se puso manos a la obra para mejorar esta faceta, tras su debut y explosión en la élite. Si bien los problemas físicos con las lesiones no le han dejado tener continuidad, sí se ha podido ver a un Pedri más fuerte y más rápido, moldeando con cuatro o cinco kilos más de músculo su figura en pos de que, al menos, no sea una carencia en su juego.

Pedri, en un entrenamiento.

Su última lesión

Desde aquel doblete Eurocopa-Juegos Olímpicos en el año 2021, Pedri se ha convertido en un habitual de la enfermería, lo que ha derivado en que se pierda un total de 83 partidos en tres temporadas. Ocho han sido las lesiones que ha sufrido el centrocampista canario en este tramo, siempre relacionadas con problemas musculares y con dominio en la zona del muslo. La última lesión le tuvo apartado en torno a un mes de los terrenos de juego, reapareciendo en abril de 2024 con el Barcelona.

¿Tiene novia Pedri?

A Pedri no se le ha conocido una novia o pareja oficial desde que saltara al estrellato en el fútbol profesional. Si bien los rumores, sobre todo en redes sociales, le han querido relacionar con la fiesta, la realidad es que no hay fotografías aclaratorias con eso ni tampoco con ninguna mujer que pueda ser su pareja. En el año 2023, sí que se le vinculó con dos potenciales novias, una de ellas, Abril Cols, que cuenta con millones de seguidores en TikTok. La otra fue la influencer madrileña Lorena Ramiro, pero nunca se acreditaron más datos sobre estas relaciones secretas.

¿Cuántos hermanos tiene?: así es su familia

La familia de Pedri ha sido un pilar fundamental en su formación y hoy en día continúa destacando como un apoyo ideal para el jugador del Barça y de España. Su padre, Fernando González y su madre, María Rosario López, tienen un restaurante en Tegueste y su hermano, Fernando, es, además de cocinero, la persona que más cerca está de Pedri, hasta el punto de que han compartido casa en su periplo en Barcelona. Fue clave tras la llegada del futbolista canario procedente de la UD Las Palmas.

La relación de Pedri con Gavi

Son las dos joyas de la corona del centro del campo del Barcelona y, además, tienen una gran relación tanto dentro como fuera del terreno de juego. Pedri y Gavi son futbolistas con similitudes pero también con ciertas diferencias que les convierten en complementarios. Debido a las lesiones, aún no han podido coincidir en la sala de máquinas del Barça o de la selección española tanto como les gustaría a ellos y a sus entrenadores, pero en el futuro, apuntan a ser los titulares en ambos conjuntos.

Pedri y Gavi, en un partido con el Barcelona. (Getty)

Su equipo y su sueldo

Pedri tiene en estos momentos contrato en vigor con el Fútbol Club Barcelona, su equipo actual, hasta el 30 de junio de 2026, si bien, en caso de confirmarse su buen hacer en los próximos meses, este podría ampliarse varios años más. Con 21 años, el centrocampista canario es uno de los futbolistas españoles mejor pagados de cuantos juegan en Europa, con un sueldo por encima de los nueve millones de euros por temporada.