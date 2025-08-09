Salah critica a la UEFA tras el homenaje al ‘Pelé’ palestino: «¡Decid cómo, dónde y por qué murió!»

Mohamed Salah ha reaccionado a la publicación de la UEFA haciendo un homenaje a Suleiman Al-Obeid, futbolista de 41 años nacido en Palestina, durante el conflicto con Israel en un ataque aéreo en Gaza. El futbolista del Liverpool contestó en redes sociales señalando la atención acerca de cuáles fueron las causas de su fallecimiento el pasado miércoles.

«Despedimos a Suleiman Al-Obeid, el ‘Pelé palestino’. Un talento que dio una enorme esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros», comentaba el organismo de Ceferin en su perfil de ‘X’. A las pocas horas, el egipcio pidió que debían completar la información: «¿Nos podéis decir cómo murió, dónde y por qué?», añadió en un tweet que supera la barra de 40 millones de visualizaciones.

Según reportó la Federación Palestina de Fútbol, Suleiman Al-Obeid falleció mientras esperaba ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza. Jugando la mayor parte de su carrera como mediocentro, fue apodado como el ‘Pelé palestino’ después de ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia de su país. Marcó más de 100 goles durante su carrera deportiva y, a nivel internacional, jugó partidos de clasificación en el Mundial de Brasil 2014. A sus 41 años, murió siendo padre de cinco hijos.