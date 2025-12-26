El Boxing Day más triste: Inglaterra pierde una de sus grandes tradiciones

La Navidad en Inglaterra siempre ha estado íntimamente ligada al fútbol, al Boxing Day, a una de las jornadas más esperadas de la Premier League. Mientras el resto de grandes ligas europeas detienen su actividad, el calendario británico ha mantenido durante décadas una cita casi sagrada con el balón el 26 de diciembre, día de San Esteban. Sin embargo, este año la Premier rompe de forma significativa con esa costumbre histórica: el Boxing Day de 2025 quedará marcado como uno de los más pobres de la era moderna, reducido a un único partido de la máxima categoría, una situación inédita desde hace más de cuatro décadas.

Es 26 de diciembre y en las casas y hogares británicos la norma es clara: o acudir al estadio o sentarse frente al televisor para ver una jornada que empieza y acaba el mismo día, un partido tras otro, un no parar de partidos. Pero este año, este 2025, la historia será otra. La famosa jornada del 26 de diciembre, el tradicional Boxing Day, será un día sin más, con un único partido programado en su parrilla, un Manchester United – Newcastle que se jugará a las 21:00 horas en Old Trafford. Fin. Sí, será un duelo con historia y peso competitivo, pero claramente insuficiente para una fecha que tradicionalmente ofrecía ocho, nueve o incluso diez partidos repartidos a lo largo del día…

Si bien la jornada se sigue disputando en estas fechas tan señaladas, entre la Nochebuena y Navidad y la Nochevieja y el Año Nuevo, este Boxing Day deja de disputarse en un único día y se juega el fin de semana. Siete encuentros se jugarán el sábado y dos más el domingo, cerrando así la jornada duelos como el Sunderland – Leeds o el Crystal Palace – Tottenham cerrando el programa. De este modo, la Premier League mantiene el volumen global de la jornada, pero vacía de contenido simbólico una de las fechas más reconocibles del fútbol inglés, condicionada por las obligaciones contractuales con las televisiones y el calendario.

El resultado es un Boxing Day descafeinado, especialmente llamativo por su excepcionalidad histórica. Desde el regreso del fútbol inglés tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, sólo en ocho ocasiones el 26 de diciembre no contó con al menos cuatro partidos de la máxima división. La última vez que se dio una situación parecida fue en 1993, cuando, al coincidir en domingo, solo se disputaron tres encuentros. Aún más atrás queda 1981, con apenas dos partidos en la entonces First Division.

Existen también precedentes de Boxing Day sin fútbol de Primera, concretamente en 1948, 1954, 1965, 1971, 1976 y 1982. En todos esos casos, la fecha cayó en domingo y los partidos se aplazaron al lunes 27 por razones de ajuste festivo y organizativo. La singularidad de 2025 reside en que, por primera vez desde 1982, habrá menos de tres partidos en juego un 26 de diciembre, pese a no tratarse de un domingo.

La Premier League insiste en que no se trata de una abolición de la tradición, sino de una circunstancia excepcional. De hecho, ya ha avanzado que en la próxima temporada el Boxing Day volverá a contar con más encuentros, favorecido por la disposición del calendario. En 2026, el 26 de diciembre caerá en sábado, lo que facilitará la programación íntegra de la jornada sin conflictos televisivos ni logísticos…