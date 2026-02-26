Más Madrid quiere limitar el número de turistas en la Gran Vía, Callao, el Thyssen y La Pedriza

Mientras la Comunidad de Madrid se ha consolidado este 2025 como un referente en turismo, con más de 16,5 millones de visitantes, Más Madrid ha pedido al Gobierno regional que ponga límites al número de turistas que llegan a la región. El partido de Manuela Bergerot en la Asamblea, está pidiendo poner cupos de visitantes a espacios de «alta presión» como pueden ser algunos municipios de la Comunidad de Madrid como «Patones y La Pedriza, o limitar los accesos a la zona centro de Madrid, como la Gran Vía, o el entorno de museos como el Thyssen.»

Aunque la región alcanzó en 2025 el mayor gasto turístico de procedencia internacional de España, con 17.895,87 millones que han generado riqueza y empleo, para Más Madrid, «el turismo, como cualquier actividad humana que utiliza espacio, infraestructuras y patrimonio natural o cultural, opera dentro de límites biofísicos, sociales y operativos perfectamente identificables».

«Decir que el turismo no tiene límites es como decir que una autopista no necesita carriles. Claro que hay límites, se llaman capacidad física, ecológica y social. Desde Más Madrid creemos que es necesario ser responsables con este asunto. No estamos hablando de prohibir el turismo, sino de gobernarlo. El éxito sin gestión termina por convertirse en deterioro», dicen desde el partido de Manuela Bergerot.

Para este partido, el crecimiento del turismo en la región ha traído consigo «elevados picos de demanda» que generan «saturación puntual, congestión, deterioro físico del patrimonio natural y cultural, riesgos de seguridad, conflictos de uso y pérdida de calidad de la experiencia».

Sin embargo, según datos del Gobierno regional, esto no es así, porque la Comunidad de Madrid mantiene un modelo de crecimiento equilibrado, con una presión baja de 3,3 turistas por cada 100 residentes. Una cifra que está muy por debajo de la media nacional (7,3).

Aunque la capital concentra buena parte de la actividad, el turismo dinamiza casi la totalidad de la región, ya que 156 de los 179 municipios (87,2%) disponen de oferta de alojamiento. En casi el 18% de los casos, genera más del 10% del empleo local.

Récord en turismo

Lo cierto es que la Comunidad de Madrid se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos turísticos de España y de Europa. La recuperación de los flujos internacionales, el dinamismo del turismo cultural y urbano y el crecimiento del turismo de naturaleza han situado a la región en cifras históricas de visitantes. La región ha logrado en 2025 un impacto récord del turismo en la economía regional, que asciende a 28.569 millones de euros, el 8,7% del PIB madrileño.

Así lo refleja el estudio Impactur, elaborado por la Alianza para la excelencia turística (Exceltur) en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que prevé un crecimiento del 7% respecto a 2024, con un máximo histórico de aportación al PIB, el 8,7%, una décima más que en el periodo anterior.

Las claves del incremento son principalmente el aumento del 9,6% en el consumo de los extranjeros y el dinamismo de la inversión (+6,9%), sumado a un avance más moderado del gasto público (+4%) y del consumo de los nacionales (+2,7%). Este crecimiento confirma una tendencia hacia la normalización de los ritmos de expansión del sector, tras los incrementos excepcionales del 13,2% en 2024 y 21,5% en 2023, en un contexto marcado por retos geoeconómicos y la evolución de algunos mercados europeos.

Gasto turístico

La Comunidad de Madrid alcanzó en 2025 el mayor gasto turístico de procedencia internacional de España, con 17.895,87 millones de euros, lo que representa un 11,1% más que en 2024.

Se trata del único crecimiento de doble dígito registrado entre las comunidades autónomas, muy por encima de la media nacional, situada en el 6,8%. Estos datos figuran en el balance elaborado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a partir de las encuestas Frontur y Egatur del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe señala que la región presentó la mayor diferencia entre el aumento de las llegadas, que avanzaron un 3,3% hasta los 9.111.879 turistas, y el crecimiento del gasto total (+11,1%). Esta brecha, cercana a los ocho puntos porcentuales —frente a los tres a nivel nacional— refleja una mejora sustancial en la rentabilidad del sector, favorecida principalmente por el alargamiento de las estancias, que pasaron de 5,96 a 6,44 días de media.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, «los 9.972 millones de euros de contribución fiscal en todas las figuras tributarias derivada de la actividad económica generada por el turismo representan un pilar de la financiación del sistema de bienestar del que disfrutan los madrileños, según los

resultados Impactur Comunidad de Madrid 2024».

La magnitud de los ingresos fiscales derivados del turismo en Madrid se refleja en que suponen el 98,3% del total del gasto sanitario en la comunidad (10.142 millones de euros), más del 100% de los 6.419 millones de euros de gasto en educación o cuatro veces el presupuesto dedicado a servicios de asistencia social en 2024.