Ayuso destroza el ‘feminismo’ de Bergerot: «Igualdad sería felicitar a una mujer como María Corina Machado»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves el feminismo de Manuela Bergerot en la Asamblea de Madrid al destacar su silencio sobre el Nobel de la Paz de la opositora venezolana María Corina Machado.

Ayuso ha señalado que al Gobierno le debería dar «vergüenza» no felicitar a Machado por el galardón, subrayándole a Bergerot lo siguiente: «Feminismo e igualdad sería felicitar a una mujer como María Corina Machado, que lucha por la libertad y la democracia en Venezuela y les ha ganado estrepitosamente en las urnas».

Además, la dirigente considera que esto se debe a que el Gobierno tiene como «aliados» a todas las «dictaduras del mundo y narcoestados», por lo que ha cuestionado esas alianzas internacionales. En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado que la izquierda «desprecie» a la ganadora del Nobel de la Paz, una mujer que «lucha de verdad por la libertad y contra la dictadura».

Ayuso repasa las mentiras de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha repasado todas las mentiras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras un intento de la izquierda capitalina de señalar su gestión.

Después de una pregunta parlamentaria de la diputada del PSOE, Mar Espinar, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha adelantado que desde la bancada socialista «hablan de cualquier cosa para no tratar en la Asamblea las chistorras y prostitutas». Ayuso ha añadido que «a esta altura de la vida», al Gobierno «nadie les cree».

Acusada de mentir, la jefa del Ejecutivo madrileño ha pasado al ataque con un listado de los embustes del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. «Hablan de mentiras aquellos que han puesto en marcha una campaña de acoso y desprestigio para todo mi entorno personal, porque no se han metido en sede judicial porque eso sería un delito», ha comenzado.

«El fiscal general del Estado mintió al propio sistema judicial borrando su propio teléfono móvil, obstruyendo el trabajo de la Guardia Civil y de la Justicia. Móvil que también borró el presidente del Gobierno», ha repasado Ayuso, sobre el procesado García Ortiz. «Tienen a su número dos en la cárcel, el señor Cerdán. A su otro número dos la Justicia sí que le va a mandar para dentro, a la propia prisión. Va de camino», ha subrayado, con respecto a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, ambos ex secretarios de Organización del PSOE con Sánchez al frente de la formación.

Por último, Ayuso ha dedicado tiempo a Leire Díez, una «fontanera que se dedicaba a extorsionar y buscar información contra jueces y agentes». La presidenta también ha dejado claro que el pacto que «sustenta la legislatura» de Sánchez, con Bildu, con quien «juraron que no pactarían», estuvo «oculto» y es «corrupto», y que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, «ha mentido en sede judicial».