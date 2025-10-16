PSOE y Compromís imitan a Sánchez: evitan aplaudir a Corina Machado felicitada por Mazón y Vox

El PSOE valenciano de la ministra Diana Morant, y la coalición nacionalista Compromís, socia de Sumar en el Congreso de los Diputados, han evitado este jueves en el Pleno de las Cortes Valencianas, felicitar a la nueva Premio Nobel de la Paz, Corina Machado, siguiendo así la estela de Pedro Sánchez y sus ministros. Corina Machado ha sido galardonada galardonada «por su incansable labor en favor de los derechos democráticos» y su lucha contra la dictadura de Maduro. Y sí ha sido expresamente felicitada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en su primera intervención, y por Vox. Los socialistas valencianos y Compromís ni siquiera han aplaudido cuando tanto Mazón, como el portavoz de Vox en la Cámara, José María Llanos, han felicitado expresamente a Corina Machado.

Carlos Mazón ha ido un paso más allá. Y ha anunciado, además, la presentación de una moción para que conste la felicitación de las Cortes Valencianas a Corina Machado «en la lucha por la libertad, la democracia, la convivencia y la paz en Venezuela». Mazón ha invitado a Vox a efectuar esa moción conjuntamente. Y ha expresado que con ello: «Tendremos una extraordinaria ocasión para saber que piensa de la paz y la concordia en esta Comunidad el Partido Socialista».

Carlos Mazón, en el arranque de su primera intervención en el transcurso de la sesión de control de las Cortes Valencianas. Y, precisamente, en réplica al PSOE, ha manifestado que: «En nombre de la libertad, de la paz y de la convivencia, como presidente de la Generalitat Valenciana y del Grupo Popular en las Cortes Valencianas quiero felicitar públicamente al nuevo Nobel de la Paz, María Corina Machado».

Tanto PP como Vox han irrumpido en aplausos. En tanto que los socialistas y Compromís han evitado aplaudir o efectuar el más mínimo gesto que pudiera llevar a pensar en que ninguna de las dos formaciones de la izquierda apoyaba esa iniciativa. Posteriormente, ni el portavoz del PSOE ni Joan Baldoví, de Compromís, se han sumado a esa felicitación.

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO, que este 10 de octubre, el Gobierno de España en pleno, con su presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza, no ha felicitado tampoco a la opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz.

Sólo cuatro días después, este 14 de octubre, como también ha publicado OKDIARIO, Sánchez ha vuelto a quedar en evidencia en su intento por justificar su silencio ante el Premio Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, asegurando que «no felicita a los ganadores de los Nobel». Además, el presidente del Gobierno ha señalado que «no entra a valorar» si el galardón ha sido justo o no.

Si bien, esa afirmación de Sánchez no se sostiene, ya que en los últimos años, el presidente sí ha felicitado públicamente a otros galardonados a través de sus redes sociales, lo que deja su excusa en entredicho y evidencia su negativa a no querer felicitar a Machado por ser la principal baza ante el régimen chavista de Nicolás Maduro.