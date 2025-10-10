Sánchez y su Gobierno prochavista rabian por el Nobel de la Paz a Corina Machado y se niegan a felicitarla

El Gobierno en pleno, con su presidente Pedro Sánchez a la cabeza, no ha felicitado a la opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz.

La líder de Vente Venezuela, destacada luchadora antichavista, ha sido felicitada por múltiples dirigentes internacionales, sin embargo, desde el Gobierno de España se guarda un clamoroso silencio.

El mutismo gubernamental no ha pasado desapercibido para el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien además de aplaudir el premio para la opositora chavista, ha destacado la complicidad del Ejecutivo sachista con la tiranía de Maduro. «Lanza un mensaje decisivo al mundo: el camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía», ha escrito en sus redes sociales el presidente del Partido Popular.

«Por eso Sánchez aún no la ha felicitado. No solo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia. España volverá a tener un Gobierno que se aparte de los intereses oscuros de Sánchez y Zapatero, y defienda la libertad con el coraje de María Corina», ha añadido Feijóo.

Los vínculos del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el dictador venezolano Nicolás Maduro son ampliamente conocidos. Tan estrecha es esta relación que el propio dictador de Venezuela ha llegado a defender a Zapatero públicamente frente a los «bochornosos» ataques de Estados Unidos. «El ex presidente Rodríguez Zapatero es un hombre honorable, un dirigente político de España. Que un subsecretario de Estado de EEUU (Christopher Landau) lo agreda de esa forma es bochornoso», dijo indignado Maduro.

El sátrapa venezolano continuó atacando al dirigente estadounidense para defender a Zapatero. «Creo que el pueblo de España debe salir a defender a un ex presidente que es atacado por un piche subsecretario de EEUU. Ese subsecretario debe estar cobrando porque cobran por sacar un twitter o un post, cobran a la mafia de Miami, 10.000 dólares por post. Estoy seguro que el bandido de Landau le cobra a la mafia de Miami por atacar a gente por aquí y por allá», aseguró Maduro.

Podemos critica a Corina Machado

La extrema izquierda pro Maduro, encabezada en España por el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado con indignación ante la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora anti chavista, María Corina Machado, a la que han calificado de «golpista».

Iglesias ha publicado en sus redes sociales que para darle el premio a María Corina Machado, se lo podrían haber dado directamente a Trump «o incluso a Adolf Hitler a título póstumo». «El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total….», dicho.

En la misma línea, Ione Belarra ha valorado que el premio Nobel y las instituciones internacionales están sufriendo un «altísimo» grado de desprestigio porque ahora el premio Nobel de la Paz lo reciben «golpistas y criminales de guerra». «Quien lo merece: Francesca Albanese», ha dicho.