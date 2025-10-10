García-Page se desmarca de Sánchez y felicita a María Corina por el Nobel: «Siempre apoyaré la libertad»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha desmarcado de Pedro Sánchez y ha felicitado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado este viernes 10 octubre por el Nobel de la Paz: «Siempre apoyaré la lucha por la libertad y la democracia». Emiliano García-Page ha vuelto a marcar distancias con el sanchismo al felicitar públicamente a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz tras el anuncio del comité noruego esta mañana. María Corina Machado ha dedicado el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

«Siempre apoyaré la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad y por la paz», ha afirmado el dirigente socialista, en un mensaje difundido en sus redes sociales. García-Page también ha felicitado a la comunidad venezolana residente en España, sumándose así a las numerosas muestras de apoyo internacionales que ha recibido Machado tras el anuncio del Nobel.

El gesto del barón socialista contrasta con el silencio de Moncloa y del entorno de Pedro Sánchez, que hasta el momento no han felicitado oficialmente a la líder opositora venezolana. Una nueva muestra del distanciamiento político entre García-Page y la dirección federal del PSOE, especialmente en temas internacionales y de derechos humanos.

La felicitación ha coincidido con la emisión de una entrevista del presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esa región, Emiliano García-Page, en la que se ha reivindicado como líder progresista ante las afirmaciones de algún sector de su partido que le acusa de ser de derechas por enfrentarse en distintos campos de batalla a la doctrina del líder de su partido, Pedro Sánchez, asegurando que para desmentir esa teoría, basta con ver cómo se prestan los servicios públicos en la región que gobierna.

Durante una entrevista en Televisión Española, preguntado directamente por esta premisa, ha dicho que en todo caso no quiere entrar «en diatribas», si bien no acepta «a nadie» que venga a darle «lecciones de izquierda».

«El que quiera que venga y compare en Castilla-La Mancha cómo están los servicios públicos, cómo gestionamos aquí el concepto de igualdad, cómo gestionamos aquí la sanidad, la educación, cómo hemos levantado una región sobre principios de socialdemocracia. Somos, probablemente, el ejemplo más nítido en España», ha aseverado.

Ha sido muy duro al decir que «los que reparten carnés de pureza son un punto fanáticos», pero él es quien lleva 18 años «ganando a la derecha». «De momento puedo presumir de ello, aunque queda mal decir que lo puedo presumir, pero es la realidad».

Tras esta defensa, y tras descartarse como posible relevo de Pedro Sánchez al frente del partido, ha dicho que intenta en su día a día político «ser coherente, algo que es difícil». «Ya he dicho desde el primer momento que no me van a encontrar en ninguna pelea».

En todo caso, ve posible que acabar la legislatura y da por hecho que en ese caso la lógica manda que Pedro Sánchez sea el candidato, algo «de cajón y de libro».