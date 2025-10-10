María Corina Machado, flamante premio Nobel de la Paz, ha dedicado su premio a Donald Trump, «por su decidido apoyo a nuestra causa». Sin duda una dedicatoria muy intencionada, ya que en los últimos días se había especulado con la posibilidad de que el presidente norteamericano fuera el galardonado. Sin duda esta dedicatoria será muy celebrada.

Machado, en su comunicado de agradecimiento, ha dicho que «este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad».

Añade María Corina Machado en su agradecimiento del premio Nobel: «Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!», proclama María Corina Machado. Sin duda esta dedicatoria será muy celebrada.

En su nota de agradecimiento destaca a actual tiranía venezolana del régimen de Maduro: «Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación».

«La maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y terrorismo de Estado. Sin embargo, la respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad», sostiene la galardonada.

Y asegura que este premio es un impulso a su causa y la de los venezolanos: «Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra».

Añade que «hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio».