María Corina Machado: «El Nobel de la Paz es un logro de toda una sociedad, yo solo soy una persona»

La heroína antichavista María Corina Machado se siente «honrada» por la concesión del premio Nobel de la Paz, el cual consideró un reconocimiento a «toda la sociedad venezolana». Visiblemente emocionada y sorprendida, Machado afirmó que no se considera merecedora de tan alto galardón e insistió en que es solo «una persona» dentro de un «movimiento» que busca el cambio en Venezuela.

«No tengo palabras», declaró por teléfono a Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel. «Es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Creo que no merezco esto», reiteró Machado durante la conversación con Harpviken, quien destacó «su incansable labor promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

«Estoy muy agradecida en nombre del pueblo venezolano. Todavía no hemos llegado a ese punto. Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que prevaleceremos. Y este es sin duda el mayor reconocimiento a nuestro pueblo que, sin duda, se lo merece», dijo María Corina Machado.

El jurado critica con dureza al régimen de Maduro

El jurado destacó a Machado por su «incansable esfuerzo» en la promoción de los derechos y libertades en Venezuela, así como por su labor en favor de una transición «justa y pacífica» de «la dictadura a la democracia». Además, el comité criticó al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de no respetar los resultados de las elecciones de 2024.

Según el Comité Noruego, Venezuela «ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario» bajo el control del chavismo, al que atribuye una «maquinaria violenta» dirigida contra los ciudadanos y, en especial, contra la oposición política.