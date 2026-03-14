Confirmado por el Gobierno: el puente de cuatro días que llega a España antes de Semana Santa

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, son muchos los trabajadores que se preguntan cuándo llega el próximo festivo para descansar y disfrutar de tiempo libre en familia. Pues bien, este 2026 sólo unos pocos afortunados tendrán un puente de cuatro días a mediados del mes de marzo. Al igual que en años anteriores, el calendario laboral incluye ocho festivos nacionales, que son los siguientes: el 1 de enero se celebra Año Nuevo, el 6 de enero la Epifanía del Señor (Reyes), el 3 de abril el Viernes Santo, el 1 de mayo el Día del Trabajo, el 15 de agosto la Asunción de la Virgen, el 12 de octubre el Día del Pilar, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción y el 25 de diciembre la Natividad del Señor.

A estos hay que sumar cuatro festivos autonómicos que, en el caso de la Comunidad de Madrid son: el 2 de abril el Jueves Santo, el 2 de mayo el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de noviembre el traslado de Todos los Santos y el 7 de diciembre el traslado del Día de la Constitución Española. Finalmente, cada municipio puede elegir dos festivos locales; en 2026, en la ciudad de Madrid son: el 15 de mayo el día de San Isidro Labrador y el 9 de noviembre la festividad de Nuestra Señora de la Almudena.

El puente de cuatro días antes de Semana Santa

El 19 de marzo (jueves) se celebra la festividad de San José y el Día del Padre. Este año, sólo cinco comunidades autónomas lo han designado como festivo: Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco. Sin embargo, al caer en jueves, no habrá puente. Por lo tanto, aquellos trabajadores que quieran alargar un poco más su descanso y hacer una escapada tendrán que pedir el viernes como día libre.

En 2026 habrá al menos cuatro puentes en todas las comunidades: durante Semana Santa (del jueves 2 de abril al domingo 5 de abril, o del viernes 3 de abril al lunes 6 de abril), en la Fiesta del Trabajo el 1 de mayo, que caerá en viernes, en el Día del Pilar o Fiesta Nacional de España el 12 de octubre, que será lunes, y en Navidad, ya que el 25 de diciembre también caerá en viernes.

Además de los festivos nacionales, cada comunidad autónoma incorpora celebraciones propias. Por ejemplo, en Andalucía se celebra el Día de Andalucía el 28 de febrero, mientras que en Aragón y Castilla y León destaca el Día de Aragón y el Día de Castilla y León el 23 de abril. En Cataluña es festivo el 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, y en la Comunidad Valenciana el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Galicia también cuenta con el 25 de julio, Día Nacional de Galicia. Estos festivos autonómicos, sumados a los nacionales, permiten crear varios puentes a lo largo de 2026.

Historia

La celebración del Día del Padre en España se remonta al año 1948 de la mano de Manuela Vicente Ferrero, profesora de un colegio en Madrid. Tras las quejas recibidas por parte de padres que también querían que sus hijos tuvieran un detalle con ellos como sucedía en el Día de la Madre, que entonces tenía lugar el 8 de diciembre por la festividad de la Inmaculada Concepción, escribió un artículo en «El magisterio español» con la idea de celebrar el 19 de marzo el Día del Padre.

Ahora bien, esta festividad no se celebra el 19 de marzo en todo el mundo. En la cultura anglosajona y en varios países de Latinoamérica tiene lugar el tercer domingo de junio. Por su parte, en los países escandinavos tiene lugar el segundo domingo de noviembre. El origen de esta celebración data del año 1908 tras un accidente minero en el que fallecieron muchos padres de familia. Grace Golden, hija de un ministro, propuso homenajear la figura paterna tras éste terrible suceso, pero la medida no tuvo la acogida esperada.

Sólo un año más tarde, Sonora Smart Dodd, quien admiraba profundamente a su padre, un veterinario de la Guerra Civil que había cuidado de ella y sus hermanos tras el fallecimiento de su padre, pidió que se reservara un domingo de junio para honrar la figura de los padres en base a las Reuniones del Día de las Madres. Sin embargo, no fue hasta 1972 cuando Richard Nixon aprobó una ley en el Congreso de los Estados Unidos y convirtió el día en una fiesta nacional.