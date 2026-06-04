Estos son los coches eléctricos más espectaculares que han salido al mercado en lo que va de año

Mientras el público todavía está debatiendo su posición acerca de que la conducción eléctrica en ultradeportivos de lujo, las grandes carrocerías del mercado ya están tirando de innovación para hacer de sus supervehículos auténticas máquinas de la conducción eléctrica. Este año en concreto, el mundo ha podido presenciar cómo carrocerías históricas cambiaban su visión, su diseño, incluso evolucionaban su filosofía para dar al eléctrico una cabida en el mercado. Por eso, este ya no es un debate sobre si los coches eléctricos pueden encajar en el lujo, porque ya hemos entendido que sí, sino sobre quién está liderando una nueva era en la que la potencia, el diseño y la sostenibilidad se convierten en parte de la experiencia de conducción.

Lo que está claro es que el sector de los coches eléctricos en el lujo no ha cesado y que cada vez más, las grandes compañías están lanzando nuevos modelos o saliendo al mercado para competir en esta rama de la automoción. Hemos visto a McLaren, Ferrari, Rolls-Royce… y así un largo listado de firmas de lujo lanzando al mercado coches que son auténtico hedonismo de la automoción electróptica. Pero en lo que va de año, estos son los modelos que más han sorprendido al mercado.

Rolls-Royce Spectre Serie II

Como segunda generación de aquel primer modelo eléctrico que Rolls-Royce lanzó al mercado en 2023, el Rolls-Royce Spectre Serie II es una evolución mecánica de este vehículo eléctrico con el que debutó en el mercado. Se trata de un modelo que, por fuera, puede parecer el mismo, pero que lleva toda la revolución tecnológica en su interior.

Una de las mejoras más evidentes es la mejora de la batería eléctrica, que ha permitido que este modelo tenga un aumento de autonomía en casi un 18% del motor y ha reducido el tiempo de carga en un 14%. El resto de las mejoras vienen de detalles estéticos como la incorporación de nuevos materiales, un rediseño del panel interior de conducción.

Ferrari Luce

Desde el momento en el que Ferrari lanzó el comunicado hablando de su nueva inclusión en el mercado de los eléctricos, una oleada de comentarios sacudió los medios y las redes. Esta introducción en el mercado de los coches eléctricos de la compañía ha sido tan inesperada como comentada, pero lo que nos deja es el nuevo Ferrari Luce, un eléctrico a medio camino entre un sedán y un coupé que ya ha pasado a la historia como uno de los lanzamientos más controversiales.

Con un precio de salida de 550.000 euros, este vehículo ofrece una conducción extraordinaria con 1.050 CV de potencia y una autonomía de 530 kilómetros, muy al nivel del resto de sus competidores. Además, permite recargas rápidas de hasta 350 kW. Pero es que también se unen al diseño nombres conocidos como el de Sir Jony Ive, diseñador del iPhone. «Con Ferrari Luce, estamos redefiniendo los límites de lo posible», afirmaba John Elkann, presidente de Ferrari.

Porsche Cayenne Coupé Electric

En abril de este año, Porsche Cayenne comunicaba la entrada en su nueva era con el lanzamiento de un vehículo completamente eléctrico, lanzado al mercado en Auto China 2026 en Pekín. Está claro que se trata de uno de los modelos superventas de la compañía, por eso han respetado al máximo su estética SUV para hacer este modelo completamente reconocible al público.

Estéticamente, este modelo toma la icónica silueta del 911 para evolucionar su mecánica al mundo del eléctrico. Lo novedoso de este modelo es que está disponible en tres versiones diferentes: Cayenne Coupé Electric (408 CV y 300 kW), Cayenne S Coupé Electric (544 CV y 400 kW) y Cayenne Turbo Coupé Electric (857 CV y 630 kW).

Mercedes-AMG GT XX Electric

Mercedes quiso hacer una declaración de intenciones de cómo iba a ser el futuro de la marca cuando lanzó el AMG GT XX. Este vehículo desarrollado por la división de Affalterbach es uno de esos coches eléctricos donde puede verse la combinación perfecta de aerodinámica e innovación tecnológica, que lleva el ADN de la marca a una nueva generación de vehículos.

Aunque fue oficialmente presentado en junio de 2025, no estaba prevista su salida al mercado hasta este año; incluso hay quienes hablaban de un posible retraso a 2027. Es un coche eléctrico, sí, pero no pierde la experiencia de conducción de esta carrocería, pues el equipo técnico se aseguró de incorporar una experiencia Mercedes con la integración de simulaciones de sonido de motor V8, vibraciones y cambios de marcha simulados para mantener la intensidad clásica de AMG Presentación.

Nebula NEXT 01 JET Edition

Si volviesen a hacer una reedición de Fast & Furious, estamos seguras de que el coche que conducirían sus nuevos protagonistas sería el Nebula NEXT 01 JET Edition. Es prácticamente el sueño hecho realidad de los drivers de las películas de mayor fantasía. No sólo por su diseño, que toma todos los patrones escritos sobre cómo debe ser un superdeportivo, sino por la tecnología añadida. En su base tiene propulsión eléctrica principal (EV) con varios motores eléctricos, pero no es sólo eléctrico, porque añade un sistema extra llamado propulsión por cohetes de combustible sólido.

Lo que hace único a este vehículo es el nuevo sistema LiDAR DHX1, desarrollado específicamente para este proyecto. No te sonará porque, literalmente, lo que integra es tecnología espacial para pasar de 0 a 100 km/h en 0,9 segundos. Y aunque esta afirmación por parte de la compañía Dreame que se encuentra tras el proyecto, ha despertado cierto escepticismo entre la crítica, lo cierto es que el vehículo en sí ya nos ha permitido soñar de sobra con la nueva era de los eléctricos.