El hipercoche chino que lleva propulsores de cohete y promete acelerar de 0 a 100 en menos de un segundo

El mundo del automóvil lleva años obsesionado con las cifras imposibles. Más potencia, más autonomía, aceleraciones cada vez más salvajes y tecnologías que hace apenas una década parecían ciencia ficción. Pero incluso en una industria acostumbrada a exagerar, el nuevo Nebula NEXT 01 JET Edition ha conseguido algo muy difícil: dejar a todo el mundo con la boca abierta. El motivo no es sólo su diseño futurista ni sus más de 1.900 CV eléctricos, sino una idea directamente sacada de una película de ciencia ficción: incorporar en el hipercoche propulsores de cohete para conseguir un 0 a 100 km/h en apenas 0,9 segundos. Sí, menos de un segundo. Y detrás de semejante locura no está Ferrari, Bugatti o Koenigsegg, sino Dreame, una firma conocida hasta ahora por fabricar aspiradores inteligentes y robots de limpieza.

El hipercoche chino que lleva propulsores de cohete

La historia del Nebula NEXT 01 JET Edition parece casi una broma tecnológica, pero es completamente real. Dreame, la compañía china especializada en dispositivos domésticos inteligentes, decidió entrar en el sector del automóvil eléctrico con una ambición desmedida: construir un hipercoche capaz de competir con los modelos más radicales del planeta.

El primer Nebula NEXT 01 ya sorprendió durante su presentación en CES 2026 gracias a un diseño extremadamente aerodinámico y una potencia superior a los 1.900 caballos. Sin embargo, la versión JET Edition va mucho más allá. Aquí la marca añade un sistema de doble propulsor de combustible sólido inspirado en la tecnología aeroespacial, capaz de generar hasta 100 kN de empuje extra en aceleraciones extremas.

La cifra más impactante llega en el sprint de aceleración: Dreame asegura que este hipercoche puede pasar de 0 a 100 km/h en 0,9 segundos. Para ponerlo en perspectiva, un Fórmula 1 ronda los 2,5 segundos y un Tesla Model S Plaid se mueve en torno a los 2 segundos. El salto es tan descomunal que muchos ingenieros y expertos del sector ya cuestionan seriamente si semejante registro puede lograrse con neumáticos convencionales.

Un diseño que parece llegado del año 2040

Más allá de la polémica sobre sus cifras, el Nebula NEXT 01 JET Edition impresiona visualmente. Su carrocería combina superficies muy limpias con proporciones de hiperdeportivo clásico: extremadamente bajo, ancho y con un perfil afilado que parece diseñado en un túnel de viento virtual.

El hipercoche adopta una configuración de cuatro puertas con silueta de coupé y una presencia muy agresiva. Todo está pensado para transmitir velocidad incluso parado. Los propulsores traseros, integrados como si fueran turbinas espaciales, convierten el conjunto en una especie de mezcla entre un hipercoche de competición y una nave futurista.

Dreame asegura además que el vehículo incorpora un avanzado sistema de dirección steer-by-wire, suspensión electromagnética activa y frenos brake-by-wire, tecnologías que eliminan conexiones mecánicas tradicionales para depender completamente de sistemas electrónicos.

El gran debate: ¿es realmente posible?

Precisamente aquí es donde empieza la parte más controvertida del proyecto. La promesa de acelerar en menos de un segundo ha provocado un enorme escepticismo dentro de la industria. Varios especialistas recuerdan que el verdadero límite no está únicamente en la potencia, sino en la física básica de adherencia de los neumáticos.

Algunos medios especializados han señalado que incluso con la ayuda de los cohetes, transmitir semejante fuerza al asfalto sin perder tracción sería prácticamente imposible en condiciones normales.

Tecnología aeroespacial y conducción autónoma

Aunque toda la atención se la llevan los cohetes, el Nebula NEXT 01 JET Edition también funciona como laboratorio tecnológico para Dreame. Durante la presentación, la compañía mostró su nuevo sistema LiDAR DHX1, desarrollado específicamente para este proyecto.

Según la marca, este sensor es capaz de detectar obstáculos a más de 600 metros de distancia y reconocer objetos pequeños con una precisión extremadamente elevada. El objetivo es impulsar futuros sistemas de conducción autónoma avanzada y convertir el coche en una plataforma de inteligencia artificial sobre ruedas.

Además, Dreame habla de baterías de estado sólido con densidades energéticas muy superiores a las actuales, una tecnología que lleva años prometiendo revolucionar el coche eléctrico, pero que todavía no ha aterrizado de forma masiva en producción.