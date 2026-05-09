Francia rompe lo establecido con el primer disparo de la munición de cohetes Thundart y redefine las nuevas guerras en Europa

Francia ha ensayado con éxito el primer disparo de la munición de cohetes de última generación Thundart. Estos misiles, que tienen un alcance de 150 kilómetros, han sido desarrollados por la firma paneuropea MBDA en colaboración con la firma francesa Safran Electronics & Defense. Estos nuevos proyectiles llegan para sustituir a los Himars de Estados Unidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos cohetes Thundart de Francia.

Europa está en alerta ante el conflicto en Oriente Medio y que la mayoría de países hayan optado por unirse a Estados Unidos en la guerra contra Irán no quiere decir que no se estén armando. Uno de los países que está destinando una parte importante de su PIB al gasto en defensa militar es Francia, que, a diferencia de Pedro Sánchez, sí ha dejado a las Fuerzas Aéreas americanas operar en las bases que estén en territorio galo. Concretamente en la base militar francesa de Base aérea 125 de Istres‑Le Tubé.

Francia ha sido noticia en los últimos días después de que el ejército francés ensayara con éxito el primer disparo de los cohetes Thundart, que son los misiles de última generación de largo alcance de fabricación europea. Estos proyectiles llegan para sustituir a los Himars de Estados Unidos y demuestran el poderío de la producción europea, que ya es capaz de fabricar grandes armas de combate que miran de tú a tú a las americanas. Estos cohetes Thundar han sido fabricados por la firma MBDA y la empresa francesa Safran Electronics & Defense.

Francia y los misiles Thundart

El primer lanzamiento de los cohetes Thundart en Francia tuvo lugar el pasado 14 de abril en la isla de Levant, que es un espacio dedicado a la práctica militar situado en el sureste del país. Según informa InfoDefensa, estos proyectiles, que tienen un alcance de hasta 150 kilómetros, tuvieron un rendimiento «que superó las expectativas», mientras que la empresa Safran también aseguró que «el sistema de guiado funcionó correctamente durante todo el vuelo».

«Este lanzamiento validó el diseño y las opciones de propulsión, con un rendimiento que superó las expectativas y reforzó la confianza en la solución. Este éxito se debe, en gran medida, a la implementación, en poco más de un año, de un sistema de propulsión desarrollado para THUNDART por Roxel, filial de MBDA. El kit de guiado AASM (Modular Air-to-Ground Weapon), desarrollado por Safran e integrado en THUNDART, también confirmó la robustez del cohete en entornos específicos y exigentes», informó MBDA en un comunicado.

Así que 18 meses después del inicio del proyecto, Francia ya ha probado la primera remesa de cohetes Thundart con los que Europa quiere sacar músculo a nivel militar. En este proyecto trabajan a diario más de 100 personas dentro de un proyecto en el que también participan la Dirección General de Armamento (DGA) francesa, la Sección Técnica del Ejército y el 1.er Regimiento de Artillería de Bourogne.

«Este éxito representa un hito clave a pocas semanas de la decisión de la DGA sobre la sustitución de las Lance-Roquettes Unitaires (LRU), que quedarán obsoletas en 2030», informó MBDA en un comunicado en el que informó que estos cohetes de última generación «son actualmente el único sistema propio en Europa que ha demostrado un alcance superior al de las LRU en servicio en el Ejército francés». Así que la empresa europea y francesa trabaja en poner a disposición de Francia estos cohetes a partir del año 2030.