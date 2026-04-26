Instalan 20 plantas solares en Francia y descubren algo insólito: además de producir energía están cambiando el suelo de una forma que nadie esperaba

Un grupo de investigadores franceses ha hecho un gran descubrimiento en lo que respecta a la energía solar y los beneficios que puede tener para el planeta. Según un estudio publicado en Journal of Environmental Management, en el sur de Francia se han habilitado 20 plantas solares que han provocado que el suelo respire y se regenere, algo impensable hasta la fecha. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el hallazgo realizado a pocos kilómetros de España.

La energía solar es una solución de presente y futuro y en las últimas semanas se está volviendo a demostrar. El conflicto de Oriente Medio y el bloqueo de Irán del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, ha incrementado de forma considerable el precio del combustible y también el del resto de los productos energéticos. Esto ha hecho que la inflación de la eurozona haya repuntado al 2,5% y el Fondo Monetario Internacional está expectante ante los problemas que puede suponer en la economía durante los próximos meses.

Ante este aumento del precio de los productos energéticos, la energía solar se ha convertido en una alternativa importante. Las renovables son el futuro de la humanidad y por ello muchos países desde hace años han hecho una apuesta clara por esta práctica. Ahora en Francia, también han descubierto que este sistema puede hacer bien a la tierra después de haber instalado 20 plantas en el sur del país.

Las plantas solares en Francia

‘Efectos de los paneles solares y su gestión sobre la mesofauna del suelo, la respiración y las características de las plantas en parques solares de dos regiones del sur de Francia’. Este es el titular del estudio publicado en el Journal of Environmental Management en el que varios investigadores franceses han llegado a la conclusión de que las plantas solares tienen efectos positivos en la tierra sobre la que están: esta plantación es capaz de hacer que la tierra respire y regenerarla.

«Este estudio analizó rasgos funcionales de las plantas (morfología, clorofila), características fisicoquímicas del suelo (nutrientes, densidad, humedad, temperatura), comunidades de mesofauna (ácaros y colémbolos) y respiración del suelo comparando tres tratamientos (bajo paneles solares, entre filas de paneles y en áreas continuamente sin sombra (exterior)) en veinte parques solares ubicados en dos regiones del sur de Francia con climas diferentes», dice el abstracto de este estudio.

«Encontramos que la respiración del suelo y la abundancia de mesofauna fueron un 62 % y un 38 % menores, respectivamente, bajo los paneles en comparación con las áreas fuera de los paneles solares», dice, a la vez que informan que: «La media ponderada de la comunidad del contenido de clorofila, la extensión lateral, la longitud de la hoja, la altura de la hoja y el área foliar específica aumentó significativamente bajo los paneles con diferencias según el manejo y la región».

Esto quiere decir, según este estudio, que los paneles solares pueden reducir la respiración del suelo, pero a la vez hacen que las plantas crezcan dentro y alrededor de las instalaciones. ¿El motivo? Los paneles solares crean una sombra que hace que el suelo respire y haga crecer las plantas que se encuentran en él. Es decir, en estas 20 plantas solares se demostró con datos que las plantas pudieron prosperar a partir de los paneles solares.