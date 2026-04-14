Posible revolución en la industria: Un investigador extremeño utiliza espejos para producir energía solar más barata

La energía es uno de los factores que más pesa en la industria, con costes que presionan a las empresas y obligan a buscar alternativas más eficientes. Dentro de ese contexto, la energía solar lleva años ganando terreno, pero ahora surge una vía distinta que apunta a abaratar aún más el proceso.

Un investigador extremeño ha desarrollado un sistema basado en espejos que concentra la radiación solar para generar calor industrial. La clave está en cómo capta y aprovecha esa energía de forma directa.

Este investigador extremeño mide el rendimiento real de la energía solar con espejos

El investigador David Larra, desde la Universidad de Extremadura, ha liderado el primer análisis plurianual del rendimiento de una planta solar Fresnel en Cáceres. El estudio, publicado en abril de 2026, evalúa el comportamiento real de esta tecnología en condiciones de operación continua.

El sistema funciona con filas de espejos planos que siguen el movimiento del sol y reflejan la luz hacia un tubo elevado. Por ese conducto circula un fluido que se calienta hasta generar vapor o calor de proceso, útil para industrias que necesitan altas temperaturas de forma constante.

El equipo registró datos durante 742 días, aunque sólo 145 jornadas cumplieron las condiciones necesarias para analizar el rendimiento. Larra descartó el resto por fallos técnicos, paradas o baja radiación solar. Ese filtro permitió trabajar con datos fiables y medir con precisión la eficiencia del sistema.

Los resultados muestran un comportamiento variable según la época del año. La planta alcanza eficiencias medias del 18% en invierno, sube al 27% en los equinoccios y llega al 35% en verano. En momentos puntuales de junio, el rendimiento supera el 50% por hora.

El análisis también confirma que el mantenimiento influye directamente en la producción. La limpieza de los espejos y el ajuste del sistema de seguimiento solar marcan la diferencia entre un funcionamiento estable y pérdidas de rendimiento. El equipo midió incluso la reflectividad real de los espejos para entender cómo afecta el desgaste.

Este trabajo aporta datos que hasta ahora no existían en plantas reales en funcionamiento continuo. La tecnología Fresnel ya se conocía, pero faltaban estudios prolongados que validaran su comportamiento fuera del laboratorio.

¿Por qué este sistema solar con espejos resulta más barato que los paneles tradicionales?

El principal atractivo de este sistema está en el coste. Frente a los paneles fotovoltaicos, que convierten la luz en electricidad, la tecnología Fresnel genera calor directamente. Esa diferencia reduce la complejidad y elimina parte del gasto en materiales como el silicio.

Las estructuras utilizan espejos planos y componentes metálicos más sencillos. La instalación también resulta menos exigente, ya que no necesita soportes complejos ni grandes cimentaciones. Esa combinación rebaja la inversión inicial y facilita su integración en entornos industriales.

El calor que produce supera los 300 grados, suficiente para sectores como el químico, el alimentario o el textil. Muchas fábricas dependen de calderas para generar vapor, y este sistema permite sustituir parte de ese consumo con energía solar.

El diseño modular añade flexibilidad. Las plantas pueden adaptarse a terrenos disponibles o incluso a cubiertas industriales. Además, el uso de materiales reciclables como vidrio y acero reduce el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida.

El estudio de Larra también señala los puntos débiles. La tecnología depende de una radiación solar estable y exige un mantenimiento constante. Un sistema mal calibrado o espejos sucios reducen la eficiencia de forma inmediata.

Aun así, los datos confirman que la tecnología Fresnel puede competir en costes con otras soluciones térmicas. El siguiente paso pasa por optimizar el diseño, mejorar los sistemas de control y extender su uso en procesos industriales donde el calor representa una parte importante del consumo energético.