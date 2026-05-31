La luz del futuro podría venir de hongos vivos y no de bombillas: podrían ser la clave de una nueva era en el ahorro energético

Podrían ser la clave de una nueva era en el ahorro energético, los hongos vivos podría ser un foco de luz y no las bombillas. El futuro nos invita a ir en busca de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Es hora de conocer una nueva forma de vivir, lejos de un punto en el que hemos estado lejos de lo que sería habitual en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

La luz de nuestra casa podría venir de hongos vivos, en lugar de esas bombillas que, sin duda alguna deberemos tener en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente la luz podría ser una realidad en estos momentos en los que cada detalle cuenta. Esta clave del ahorro energético acabará marcando una diferencia importante, en unos días en los que cada elemento cuenta y puede ser visto desde otro punto de vista. Esta clave del ahorro energético puede acabar siendo parte de una película de ciencia ficción que se convierte en realidad.

Podría ser clave de una nueva era en el ahorro energético

El ahorro energético representa una forma de hacer realidad una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en breve. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en unos días en los que cada detalle puede ser esencial.

En un mundo donde se gasta cada vez más y más dinero en mantener una dependencia energética que puede ser esencial. Tocará empezar a prepararnos para una serie de elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia en estas próximas jornadas.

Este elemento que necesitamos, que buscamos en todas las casas, puede convertirse en la antesala de algo más. Cuando lo que queremos es empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar.

Los expertos no dudan en buscar una manera de poder mantener la energía destinada para todos nuestros electrodomésticos, de una forma muy diferente. Es hora de prepararse para dar rienda suelta a un ahorro energético que necesitamos y que puede provenir de la propia naturaleza.

Podría venir la luz de los hongos vivos y no de las bombillas

Como si fuera parte de una película de ciencia ficción, podemos tener luz procedente de los hongos vivos y no de las bombillas, algo que quizás nos costará creer, pero acabará siendo una realidad que va en aumento. En estos días en los que cada detalle cuenta, esta solución podría ser clave para todos.

Los expertos de Current Conservation nos explican en un reciente artículo que: » Algunos organismos, incluidas las luciérnagas, ciertas especies de hongos, medusas, fitoplancton y animales marinos, producen luz de forma natural como resultado de una reacción química interna. En el caso de las luciérnagas y los hongos bioluminiscentes, un compuesto llamado luciferina emite luz cuando reacciona con el oxígeno y una enzima llamada luciferasa. Esto se conoce como «luz fría» porque casi toda la energía liberada por la reacción química se convierte en luz (con una intensidad que oscila entre 500 y 530 nanómetros). Por lo tanto, se produce poco o ningún calor. La datación molecular ha demostrado que los hongos bioluminiscentes, de los cuales hay alrededor de 100 especies, tienen 160 millones de años. Y no todos brillan igual. Algunos tienen diferentes colores, algunos brillan todo el día, algunos tienen cuerpos fructíferos (hongos) que brillan, y otros brillan solo en una determinada etapa de la vida. En la India, se han reportado hongos luminosos durante el monzón máximo de los ghats occidentales a través de Goa, Kerala, Karnataka, así como de los estados del noreste como Meghalaya. Las especies incluyen Mycena chlorophos en Goa y Karnataka, y Roridomyces phyllostachydis en Meghalaya».

Siguiendo con la misma explicación: «Hay varias hipótesis sobre por qué los hongos brillan. Podría ser parte de un ritmo circadiano, como con Neonothopanus gardneri, una especie endémica de Brasil que brilla intensamente solo por la noche. La luz podría servir para atraer insectos nocturnos, que luego ayudan a dispersar las esporas fúngicas. Este mecanismo recuerda a la táctica empleada por las plantas con flores para atraer a los polinizadores y facilitar la dispersión de las semillas. Pero no todos los hongos producen cuerpos fructíferos, y muchos hongos reaccionan a la oscuridad en lugar del ritmo circadiano de la noche y el día. Pero independientemente de por qué los hongos bioluminiscentes brillan o si sirven para algún propósito, son una parte integral de nuestra cultura y folclore, principalmente como elementos fantásticos. Por ejemplo, en mi pueblo ancestral, los hongos luminosos se llaman Kolli deva, que significa un fantasma que sostiene una antorcha. En las historias europeas, se les conoce como foxfire y se asocian con espíritus traviesos en los bosques. Y en The Tale of the Bamboo Cutter, una historia japonesa del siglo X, un cortador de bambú sin hijos encuentra a una niña de tres pulgadas dentro de un tallo de bambú brillante. Se convierte rápidamente en una mujer hermosa, estableciendo tareas imposibles para sus numerosos pretendientes, antes de finalmente revelar sus orígenes celestiales y regresar a su hogar en la luna».