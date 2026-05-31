Honda perplejidad entre los oceanógrafos: confirman que existe un mundo completamente desconocido a 4.500 metros de profundidad frente a Australia

Una investigación liderada por la Curtin University y coordinada por el Western Australian Museum ha explorado los cañones submarinos de Cape Range y Cloates, situados frente a la costa de Nyinggulu, también conocida como Ningaloo, en Australia Occidental. Utilizando una tecnología capaz de detectar rastros invisibles de vida a miles de metros bajo la superficie, descubrieron un ecosistema oculto mucho más diverso de lo que se pensaba, según recoge el estudio publicado en Environmental DNA.

El equipo recogió más de 1.000 muestras desde la superficie hasta los 4.510 metros de profundidad para identificar qué especies habitan estos cañones submarinos sin necesidad de observarlas directamente, capturarlas o extraerlas físicamente. El fondo marino es una zona especialmente compleja de estudiar debido a la enorme presión, la ausencia total de luz y el elevado coste de las operaciones.

Investigadores australianos estudian el océano a 4.500 metros de profundidad

La principal clave del descubrimiento fue el uso del ADN ambiental, una técnica que permite identificar organismos a partir de las trazas genéticas que dejan en el agua. Pequeños restos como fragmentos de piel, mucosidad o material biológico bastan para revelar la presencia de especies que resultan muy difíciles de observar.

Gracias a este método, los investigadores lograron identificar 226 especies distribuidas en 11 grandes grupos animales, incluyendo peces de aguas profundas, calamares, cnidarios, equinodermos y mamíferos marinos. El estudio también reveló la presencia de especies que no habían sido registradas previamente en Australia Occidental, como el tiburón dormilón, la anguila cusk sin rostro y el pez conocido como slender snaggletooth.

Entre todos los resultados, uno de los más destacados fue la detección de material genético del calamar gigante (Architeuthis dux) en seis muestras distintas tomadas en los cañones de Cape Range y Cloates. Aunque no hubo avistamientos directos, la señal genética supone una evidencia significativa en una zona donde apenas existían registros anteriores.

La autora principal del estudio, la Dra. Georgia Nester, quien realizó la investigación como parte de sus estudios de doctorado en la Universidad de Curtin y ahora trabaja en el Centro OceanOmics de Minderoo en la Universidad de Australia Occidental, explicó lo siguiente: «Encontrar pruebas de la existencia de un calamar gigante despierta la imaginación de la gente, pero es solo una parte de un panorama mucho más amplio. Hemos encontrado un gran número de especies que no coinciden exactamente con nada de lo registrado hasta ahora, lo que no significa automáticamente que sean nuevas para la ciencia, pero sugiere firmemente que existe una enorme cantidad de biodiversidad en las profundidades marinas que apenas estamos empezando a descubrir».

Y añade: «Con el ADN ambiental, una sola muestra de agua puede revelarnos información sobre cientos de especies a la vez. Esto significa que podemos ampliar drásticamente nuestro conocimiento de los entornos de aguas profundas de una manera que simplemente no había sido posible hasta ahora».

Por su parte, la Dra. Lisa Kirkendale, jefa de zoología acuática y conservadora de moluscos del Museo de Australia Occidental, afirmó que solo existían otros dos registros de calamares gigantes en Australia Occidental, pero que no se había avistado ningún ejemplar ni se había encontrado ninguno en más de 25 años. «Éste es el primer registro de un calamar gigante detectado frente a la costa de Australia Occidental utilizando protocolos de ADN ambiental y el registro más septentrional de A. dux en el Océano Índico oriental. El Museo de Australia Occidental aportó la identificación experta de especímenes de la expedición, lo que contribuyó al desarrollo de una referencia genética local curada que reforzó los análisis de ADN ambiental».

Biodiversidad en los cañones

El estudio también mostró que la biodiversidad en estos cañones no se distribuye de forma homogénea, sino que varía en función de la profundidad. A lo largo de la columna de agua, las distintas capas albergan comunidades biológicas muy diferentes entre sí, mientras que cañones situados cerca unos de otros pueden sostener ecosistemas notablemente distintos. Esta estratificación vertical de la vida a lo largo de más de cuatro kilómetros de profundidad constituye, por sí sola, un hallazgo de gran relevancia científica.

«Los ecosistemas de aguas profundas son vastos, remotos y costosos de estudiar, sin embargo, se enfrentan a una presión creciente debido al cambio climático, la pesca y la extracción de recursos», comentó la profesora asociada Zoe Richards de la Escuela de Ciencias Moleculares y de la Vida de Curtin.

Los resultados del trabajo de investigación representan un avance muy importante en el conocimiento de los ecosistemas de aguas profundas, al aportar información clave para futuras investigaciones y estrategias de conservación. Este trabajo refuerza la idea de que los océanos funcionan como enormes archivos de información genética aún por descifrar, lo que subraya la necesidad de continuar impulsando la investigación marina. El siguiente paso consistirá en estudiar en profundidad los datos obtenidos para entender mejor las interacciones ecológicas y la evolución de estas especies.