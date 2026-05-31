Muere un aficionado del PSG durante las violentas celebraciones en París tras ganar la Champions

Un aficionado del PSG ha fallecido durante la madrugada de este sábado en París al sufrir un fuerte accidente de moto tras la celebración de la Champions League. El individuo, de 24 años, chocó contra un bloque de hormigón en un tramo de carretera y perdió la vida en una noche que estuvo repleta de altercados en la capital de Francia.

Se esperaba que si el PSG levantaba este sábado su segunda Champions el civismo brillase por su ausencia en la capital de Francia, pero no por ello hay que dejar de contarlo. Y es que, como ya viene ocurriendo con los éxitos recientes del equipo de Luis Enrique, miles de aficionados y grupos violentos sembraron el caos en la ciudad parisina.

El Gobierno francés anunció 780 detenciones (de las que 457 bajo custodia policial), un 32 % más que hace un año por la misma celebración. Por su parte, la Fiscalía comunicó la muerte de una persona que conducía una moto de cross. Según su comunicado, los primeros indicios apuntan a que el conductor fallecido habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

Caos por el PSG en París y un aficionado fallecido

Además, otra persona está muy grave por una riña en el oeste de París. Paralelamente, el ministro, en una comparecencia, aclaró que «en general la situación ha estado bajo control» y destacó, como otro de los incidentes más graves en los festejos, la embestida de un coche en una terraza del distrito X que dejó a dos heridos, uno de ellos muy grave.

Este domingo se llevará a cabo la celebración oficial del equipo francés ante su afición y en su ciudad. Una cita que tendrá lugar en el punto más emblemático, la Torre Eiffel, y que contará con la presencia de Emmanuel Macron.