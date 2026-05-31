Luis Enrique gana todas las tandas de penaltis menos la que tuvo con España: «Y me mataron por eso»

Luis Enrique consiguió este sábado su tercera Champions, la segunda consecutiva con el PSG, pero en esta ocasión lo hizo tras vencer en la tanda de penaltis al Arsenal. El conjunto francés revalidó el título europeo tras acertar en cuatro de sus cinco penaltis y por los fallos de Eze y Gabriel por parte del Arsenal. El PSG es otra vez campeón de Europa.

Se da la circunstancia de que todas las tandas de penaltis que Luis Enrique ha tenido en su etapa de entrenador, con cualquier equipo, las ha ganado todas… menos la que disputó con España en el Mundial 2022. La selección española, entrenada por el asturiano, perdió ante Marruecos en octavos en penaltis. Fue el final de Luis Enrique como seleccionador español.

Esa sigue siendo la única tanda de penaltis que Luis Enrique ha perdido como entrenador. Y tras ganar la Champions en Budapest, el entrenador del PSG lo recordó. «Perdí la de Marruecos con España, me mataron por eso», dijo el técnico español, pasando facturas. Y es que aquella ocasión la selección española se quedó fuera en penaltis, aunque también previamente en 120 minutos fue incapaz de hacer un gol (y tirar a puerta) ante Marruecos.

Eso sí, Luis Enrique reconoció que una tanda de penaltis «depende de la calidad de los jugadores y los porteros y del azar» y que los entrenadores no tienen tanta trascendencia en una tanda de penaltis. «Eso no cambia nuestra actuación ni la del Arsenal», añadió el entrenador del PSG.

Con el triunfo de este sábado, el técnico asturiano suma su tercera Champions, tras la ganada con el Barcelona en 2015 y la conseguida con el PSG el pasado año. Sólo Ancelotti, con cinco, ha ganado más que él. Luis Enrique iguala a Guardiola, Zidane y Bob Paisley. Al conseguir dos consecutivas con el equipo parisino, el español consigue acercarse al récord del Real Madrid, que entre 2016 y 2018 logró tres consecutivas con Zizou en el banquillo