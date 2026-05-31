Más de 400 detenidos en Francia tras la victoria del PSG en la final de la Champions

Las autoridades francesas han detenido al menos a 416 personas en distintos puntos del país durante los incidentes registrados tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal en la final de la Liga de Campeones, en una noche de celebraciones que derivó en numerosos altercados, especialmente en la capital francesa, donde se contabilizaron 283 arrestos.

Así lo ha confirmado el ministro del Interior galo, Laurent Núñez, durante una rueda de prensa celebrada en la madrugada de este domingo, donde ha explicado que al menos siete agentes de Policía han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras una caída en Agen (Lot-et-Garonne), ciudad ubicada a orillas del río Garona en la que se han registrado enfrentamientos violentos.

Asimismo, un quiosco parisino fue incendiado y varios vehículos sufrieron desperfectos, mientras que distintos grupos de individuos intentaron aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Cerca de la medianoche ya se habían contabilizado 336 detenciones en toda Francia, de las que 235 correspondían a París; horas antes, las fuerzas de seguridad habían comunicado 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París.

Los Campos Eliseos

En los Campos Elíseos se concentraron hasta 20.000 personas para festejar el triunfo del conjunto parisino, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. Allí se desarrollaron distintos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las personas que estaban concentradas festejando. También se registraron importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

Las autoridades informaron igualmente de una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas irrumpieron en la vía antes de ser desalojadas. En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas fueron contenidas por la Policía tras la retirada de barricadas improvisadas.

La Prefectura señaló además que durante los dispositivos de seguridad fueron incautadas 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos y morteros pirotécnicos. También se registraron actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

Saqueos en 15 ciudades

Los disturbios no se limitaron a París. Las autoridades reportaron incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera se registraron lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas. Según el ministro del Interior, se registraron escenas de saqueo en unas quince ciudades de Francia.

Ante el riesgo de altercados, el Ministerio del Interior desplegó con carácter preventivo a 22.000 policías y gendarmes en todo el país, incluidos unos 8.000 efectivos en París y su área metropolitana. La Prefectura de Policía, que insistió en sus instrucciones de «capacidad de respuesta, compromiso y firmeza», ya había advertido de la necesidad de garantizar una celebración «pública, pacífica y totalmente segura».