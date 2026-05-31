Detenido un marroquí por grabarse mientras se masturbaba mirando a dos menores en la playa de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un marroquí como presunto autor de un delito de exhibicionismo, tras ser sorprendido grabándose con el teléfono móvil mientras realizaba tocamientos e increpaba a dos menores en una playa de la capital balear.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde, cuando dos menores que se encontraban en la playa se percataron de la presencia de un hombre que se aproximó a ellas de forma insistente. El sospechoso permaneció cerca de las jóvenes durante aproximadamente una hora utilizando su teléfono móvil, una actitud que provocó el malestar y la incomodidad de las menores, quienes optaron por alejarse del lugar al sentirse violentadas.

Fue en ese momento cuando una testigo presencial se dirigió a las jóvenes para alertarlas de que el individuo las había estado grabando con su terminal mientras se masturbaba. Al percatarse de la situación, varios bañistas que se encontraban en la zona acudieron de inmediato en auxilio de las menores.

Al verse descubierto por los ciudadanos, el presunto autor huyó rápidamente del lugar. De forma simultánea, uno de los testigos alertó de lo sucedido a los servicios de emergencia a través del teléfono 091. Hasta la zona se desplazaron agentes uniformados y de paisano del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional. Tras recabar la descripción física y la vestimenta del sospechoso aportada tanto por las víctimas como por los testigos, los indicativos policiales desplegaron un dispositivo de búsqueda por los alrededores.

Poco después, los agentes localizaron en un parque cercano a un varón que coincidía plenamente con las características descritas, el cual se encontraba oculto entre unos arbustos, procediendo a su inmediata detención.