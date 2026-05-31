Los tribunales avalan las sanciones del Consell de Ibiza a dos empresas fantasma de rent a car expedientadas por prestar un servicio de transporte público discrecional de viajeros sin la preceptiva autorización.

La resolución judicial declara ajustada a derecho la actuación del Consell presidido por Vicent Marí (PP) y confirma la validez del expediente sancionador tramitado por la institución insular.

Además, condena a las empresas recurrentes al pago de las costas procesales.

La sentencia considera que la documentación aportada por las empresas era «insuficiente e incoherente» y avala el criterio del Consell ante una fórmula que intentaba dar apariencia de legalidad a una actividad ilegal de transporte.

En concreto, las empresas pretendían justificar la actividad con contratos de alquiler de vehículos sin conductor, aunque el vehículo terminaba utilizándose para prestar servicios de transporte público sin autorización.

Desde el Consell de Ibiza se destaca que esta resolución judicial supone un nuevo aval en el trabajo que la institución está desarrollando contra el intrusismo y contra aquellas estructuras que intentan esquivar la normativa mediante contratos o fórmulas mercantiles aparentemente legales.

El Consell subraya que esta sentencia es especialmente importante porque confirma que la Administración no está obligada a aceptar simplemente una apariencia documental cuando el conjunto de los indicios apunta a una actividad irregular. El juzgado avala así la labor inspectora y jurídica desarrollada por el Consell en defensa de la legalidad y de los profesionales que cumplen las normas.

El conseller de Movilidad y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, Mariano Juan, ha señalado que «esta sentencia demuestra que el Consell está preparado para perseguir no solo el transporte ilegal evidente, sino también aquellas fórmulas que intentan disfrazar actividades irregulares bajo una apariencia de legalidad».

Asimismo, Mariano Juan ha remarcado que «quien cumple la normativa debe saber que tiene el Consell a su lado, mientras que aquellos que intenten operar al margen de la ley se encontrarán con inspección, sanciones y una defensa jurídica firme por parte de la institución».

Desde el Consell también se ha querido poner en valor el trabajo coordinado de los servicios de inspección, los técnicos del área de Movilidad y los servicios jurídicos de la institución, que permite detectar estas prácticas, sancionarlas y defender con éxito los expedientes ante los tribunales.

El Consell, en un comunicado, reafirma su compromiso de continuar intensificando la lucha contra el transporte ilegal, defendiendo la competencia leal, la seguridad de los usuarios y los derechos de los profesionales que cumplen la normativa.