Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del viernes 12 de junio

El Mundial 2026 ya ha comenzado para otra de las anfitrionas, Canadá, y esta madrugada lo hará para Estados Unidos, la última anfitriona de este Mundial. En esta edición participan un total de 48 selecciones por primera vez, lo que la convierte en la más grande de la historia. La segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 estuvo marcada por el duelo entre Canadá y Bosnia en Toronto, con reparto de puntos para ambos equipos. De madrugada, a las 3:00 hora peninsular española, tendrá lugar el Estados Unidos-Paraguay.

Cómo ha quedado el Canadá – Bosnia y Herzegovina

Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron a uno en el debut de la selección anfitriona en esta Copa del Mundo 2026. Los Canucks siguen sin ganar en un Mundial, y van ya siete partidos sin conocer la victoria. En esta ocasión fue el ex del Real Valladolid, actualmente en el Southampton, Cyle Larin, el que les rescató con un gol en la segunda mitad. El delantero acababa de entrar al terreno de juego cuando logró batir al meta bosnio, Nikola Vasilj.

Bosnia se adelantaba a los 21 minutos de partido con un gol de Jovo Lukic a la salida de un córner. Se torcían las cosas para los pupilos de Jesse Marsch. Después de una ceremonia inaugural espectacular, la selección que actuaba como visitante asestaba el primer golpe a la anfitriona delante de su gente en el estadio de Toronto. Al descanso, el resultado era de 0-1 para los bosnios. Pero todo cambió en la segunda mitad.

Al poco de arrancar la segunda parte, Canadá tuvo su mejor ocasión del encuentro. En el minuto 54, Laryea se quedaba mano a mano con el portero, pero su disparo, que iba a gol pese a rozar en la pierna del meta, lo acabó sacando Kolasinac bajo palos. El balón golpeó en el defensa, se estrelló en el larguero y luego despejaron y evitaron el tanto del empate. En el 78 llegó el gol del empate por parte de Cyle Larin, que colocó el 1-1 final.