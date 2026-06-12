Cyle Larin tuvo que aparecer para rescatar a Canadá en el debut de su Mundial. El que fuera delantero del Mallorca entró en la segunda parte, cuando la anfitriona estaba de lo más desesperada en busca del empate, para lograrlo. No tardó en hacer el 1-1 con el que los canadienses sumaban el primer punto de su historia en un Mundial. Empataban de esta manera un partido en el que habían ido desde el comienzo a remolque, puesto que Lukic adelantó a Bosnia y Herzegovina en la primera mitad. Al final, un reparto de puntos que no hace justicia al dominio local y con el que los balcánicos suman un punto vital.

El segundo de los anfitriones salía a escena. Lo hacía en el BMO Field de Toronto. La ciudad más grande de Canadá acogía el primer partido de su selección, en el estadio más pequeño del Mundial, que además no se llenaba. 38.000 espectadores de los 43.000 que tiene de capacidad presenciaban el estreno de la selección con menos tradición futbolística de los tres que organizan este Mundial.

Pero Canadá sueña con hacer cosas grandes en esta cita. Sólo dos participaciones anteriores en mundiales, con seis derrotas en seis partidos. Tampoco lo tenían muy complicado los canucks, a los que le valía con muy poco para superar sus registros. Pero quieren meterse en dieciseisavos de final y, para ello, cuentan con el mejor equipo de su historia.

Liderados por un Alphonso Davies que no jugó por problemas físicos, se medían a una Bosnia y Herzegovina que llegó al Mundial tras eliminar en la repesca a Italia. Sin expectativas, con nada que perder y mucho que ganar llegaban los balcánicos a Toronto. Al igual que los locales, no estaba su capitán y estrella, el incombustible Edin Dzecko que viene de sobresalir este curso en un histórico como el Schalke 04, pero en la Segunda de Alemania, donde ha logrado el ascenso.

Daba igual que no estuviera Dzecko. Bosnia presentaba argumentos de sobra para superar a esta Canadá. La presión, además, estaba en los norteamericanos, que ante su público sentían la obligación de no poder fallar. Lo intentaban, pero sin éxito ante un equipo compacto, de esos rocosos, como son los dragones. Y aprovecharon los europeos la más mínima oportunidad para dar un golpe de efecto en el partido.

Canadá rasca un punto al final

Corría el minuto 21 de partido cuando Jovo Lukic cabeceó a guardar un centro desde la esquina. A balón parado se adelantaban los bosnios, en una de sus primeras aproximaciones. La reacción de Canadá no se hacía esperar. Apretaban los alces, que contaban con Jonathan David en ataque y con dos futbolistas conocidos de nuestro fútbol, los dos futbolistas del Villarreal, Buchanan y Oluwaseyi.

Pero se les resistía. Hasta el punto de que recién iniciada la segunda mitad, una carambola evitó el gol. Era una acción de lo más agraciada para los bonisos, puesto que su guardameta la desvió, se la encontró Kolasinac que hizo lo que pudo para evitar que el balón fuera a portería y, cuando se cantaba el gol en Toronto, el balón se estrelló en el larguero y salió repelido.

Perdían la paciencia los canadienses. Entraba Larin, salían Millar, Buchanan o Jonathan David… y entonces llegaba el gol. El delantero del Southampton la pegó desde la frontal, el balón rebotó en un central y acabó entrando. Era el empate con el que no es que se hiciera justicia, puesto que Canadá mereció mucho más premio del que se llevó. Sin embargo, los anfitriones rescatan un punto que les permite dar un pasito hacia esos dieciseisavos.