Selección de Canadá para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Canadá se presenta en este Mundial 2026 en el que jugarán la fase de grupos delante de sus aficionados con la clara intención de superar esta ronda, algo que no han conseguido nunca en su historia. Pese a ello, celebrar una Copa del Mundo en tu país puede ser un aliciente de motivación para una plantilla que tiene bastantes jugadores de calidad que juegan en el viejo continente.

Grupo de la selección de Canadá en el Mundial 2026

Canadá, una de las anfitrionas del Mundial 2026, fue a parar al grupo B de esta Copa del Mundo tan apasionante que tenemos por delante. Este país tendrá que enfrentarse a Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina para intentar en los dieciseisavos de final del torneo. No va a ser nada fácil, pero lo cierto es que los canadienses tienen bastantes opciones de meterse en la fase final de la competición.

El objetivo de Canadá en este Mundial 2026 es la de superar el grupo B. Nunca en su historia la selección del norte de América ha conseguido avanzar de dicha fase de grupos, por lo que el primer sueño de Jesse Marsch y de sus pupilos es acabar entre los primeros puntos para lograr un hito histórico delante de sus aficionados, pero para ello no tendrán margen de error.

Grupo B del Mundial 2026

Canadá

Qatar

Suiza

Bosnia y Herzegovina

Cuándo juega Canadá en el Mundial de 2026

La selección de Canadá arrancará su participación en el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina, que llega tras haberse clasificado para la Copa del Mundo después de jugar la repesca. Este choque se disputará el viernes 12 de junio en Toronto, mientras que las dos últimas jornadas los canadienses las jugarán en Vancouver. La segunda fecha será en la madrugada del jueves 18 al viernes 19 contra Qatar y cerrarán este grupo B el miércoles 24 de junio contra Suiza. Este combinado jugará todos sus duelos en su país natal delante de sus aficionados.

Canadá – Bosnia y Herzegovina. Viernes 12 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de Toronto.

Canadá – Qatar. Viernes 19 de junio a las 00:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver.

Suiza – Canadá. miércoles 24 de junio a las 21:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver.

Convocados de Canadá para el Mundial 2026

La federación de fútbol canadiense publicó la lista de convocados que acudirán al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá para representar a su país a las órdenes de Jesse Marsch. Hay que tener en cuenta de que tenemos por delante a un combinado nacional que tiene a sus mayores estrellas jugando en el fútbol europeo, mientras que otros tantos se encuentran en estos momentos en la MLS de Estados Unidos.

Porteros

Maxime Crépeau

Dayne St. Clair

Owen Goodman

Defensas

Alphonso Davies

Möise Bombito

Alfie Jones

Derek Cornelius

Luc de Fougerolles

Alistair Johnson

Richie Laryea

Niko Sigur

Joel Waterman

Centrocampistas

Mathieu Choiniére

Stephen Eustáquio

Marcelo Flores

Ismaël Koné

Jonathan Osorio

Nathan Saliba

Ali Ahmed

Delanteros

Jonathan David

Promise David

Cyle Larin

Tani Oluwaseyi

Jacob Shaffelburg

Liam Miller

Tajon Buchanan

Así es el seleccionador de Canadá en el Mundial 2026

Jesse Marsch, nacido el 8 de noviembre de 1973 en Wisconsin, Estados Unidos, será el seleccionador de Canadá en este emocionante Mundial 2026. El americano asumió el cargo en 2024 y espera convertirse en un héroe llevando a la selección a superar por primera vez en su historia la fase de grupos de una Copa del Mundo.

El estadounidense tiene ya un amplio bagaje como entrenador, ya que ha dirigido al Montreal Impact, a los Red Bull de Nueva York, Salzburgo y Leipzig, además de al Leeds de la Premier League antes de asumir la responsabilidad de dirigir en 2024 a la selección de Canadá, teniendo uno de los mayores retos de su carrera al participar en este Mundial 2026. Además, estuvo como asistente en la selección de Estados Unidos hace más de una década.

Como futbolista Jesse Marsch tiene más de 300 partidos a sus espaldas como profesional y es uno de aquellos jugadores que estuvieron presentes en la primera edición que se celebró de la MLS. El actual seleccionador de Canadá militó en la Universidad de Princeton, en el DC United, en Chicago Fire, que es donde más éxitos obtuvo, y en el Chivas USA, donde acabaría colgando las botas.

Las estrellas de la selección de Canadá en el Mundial 2026

Si analizamos la plantilla de la selección de Canadá para el Mundial 2026 podemos encontrar a muchos futbolistas conocidos. Una de sus estrellas siempre ha sido Alphonso Davies, pero las lesiones le han frenado en seco estos últimos años. Entre los citados para la Copa del Mundo podemos encontrar a Tajon Buchanan o Tani Oluwaseyi, que juegan en el Villarreal, o Ismaël Kone, del Sassuolo. Pero, sin duda, el jugador más destacado ahora mismo es el delantero de la Juventus Jonathan David, al que se encomiendan de cara a portería para superar el grupo B.

La camiseta de Canadá en el Mundial 2026

Canadá no se saldrá de una línea clásica en la primera equipación para este Mundial 2026, ya que la marca que les viste ha respetado las tradiciones de esta selección, que lucirá una camiseta con dos tonalidades diferentes de color rojo, pero viéndose claramente la mítica hoja de arce. El diseño de la segunda camiseta sí es más rompedor con el color negro y toques blancos, viéndose la hoja de arce y un secreto en su interior, ya que tiene el dibujo de un Lucky Loonie en el cuello.