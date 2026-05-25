La lista de reserva de España para el Mundial: Gonzalo lidera unidad B de Luis de la Fuente
El seleccionador ha citado nueve jugadores más para realizar la concentración previa al Mundial
Son Gonzalo, Bernal, Leo Román, Javí Rodríguez, Jesús Rodríguez, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra
Habemus convocatoria de España para el Mundial. Luis de la Fuente hizo pública una lista sin jugadores del Real Madrid; ocho jugadores del Barcelona y la irrupción de Pubill, que en un año ha pasado de jugar en Segunda División a hacerlo con España en el Mundial. Seguido de los 26 futbolistas, De la Fuente recitó nueve nombres más que realizarán la concentración previa a cruzar el Atlántico.
Esa unidad B la lidera un madridista, Gonzalo, junto a Bernal, Leo Román, Javí Rodríguez, Jesús Rodríguez, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra. Esta llamada de reservas es consecuencia de las incorporaciones tardías con motivo de la final de la Champions League y la Conference League, el seleccionador nacional ha escogido a nueve futbolistas para que formen parte de la expedición hasta que finalice el encuentro frente a Irak, entre ellos Leo Román.
Destaca su presencia en la lista de reservas. Es la primera convocatoria del portero del Mallorca, equipo recién descendido a Segunda División. Estos jugadores permanecerán con el equipo hasta el amistoso que España disputará frente a Irak en La Coruña el día 4, último compromiso antes de emprender el viaje a América. Posteriormente, el combinado nacional afrontará un nuevo encuentro preparatorio ante Perú, el 9 de junio en Puebla.