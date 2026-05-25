La lista de reserva de España para el Mundial: Gonzalo lidera unidad B de Luis de la Fuente

Habemus convocatoria de España para el Mundial. Luis de la Fuente hizo pública una lista sin jugadores del Real Madrid; ocho jugadores del Barcelona y la irrupción de Pubill, que en un año ha pasado de jugar en Segunda División a hacerlo con España en el Mundial. Seguido de los 26 futbolistas, De la Fuente recitó nueve nombres más que realizarán la concentración previa a cruzar el Atlántico.

Esa unidad B la lidera un madridista, Gonzalo, junto a Bernal, Leo Román, Javí Rodríguez, Jesús Rodríguez, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra. Esta llamada de reservas es consecuencia de las incorporaciones tardías con motivo de la final de la Champions League y la Conference League, el seleccionador nacional ha escogido a nueve futbolistas para que formen parte de la expedición hasta que finalice el encuentro frente a Irak, entre ellos Leo Román.

Destaca su presencia en la lista de reservas. Es la primera convocatoria del portero del Mallorca, equipo recién descendido a Segunda División. Estos jugadores permanecerán con el equipo hasta el amistoso que España disputará frente a Irak en La Coruña el día 4, último compromiso antes de emprender el viaje a América. Posteriormente, el combinado nacional afrontará un nuevo encuentro preparatorio ante Perú, el 9 de junio en Puebla.