Las imágenes del solar de 318 m2 por el que Zapatero y su mujer pagaron de golpe 500.000 € de hipoteca

La parcela del inmueble de la calle Ramón Crespo, en Madrid, que aparece citada en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vinculada al imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su mujer, Sonsoles Espinosa, se encuentra ahora mismo como solar a la espera de edificar, según imágenes obtenidas por OKDIARIO.

El matrimonio del ex inquilino de la Moncloa adquirió este inmueble en la zona de Puerta de Hierro junto al barrio de Valdezarza el 26 de febrero de 2024 por un precio de compraventa de 580.000 euros, señala el informe de la UDEF.

En el momento de esta operación, esta finca de 318 metros cuadrados de superficie contaba con 134 m2 edificados, según información obrante en el Catastro. Sin embargo, la estructura anterior ha sido derribada y ahora sólo se halla el solar para la construcción de una nueva vivienda, como los chalets levantados alrededor.

Según recoge el informe de la UDEF, Zapatero y su mujer cancelaron la hipoteca de medio millón suscrita para la compra de este inmueble sólo 11 meses después de su adquisición. Esta cancelación del préstamo hipotecario, con el abono de 498.000 euros de una sola vez, se hizo el 16 de enero de 2025 desde una cuenta bancaria con la que operaba su mujer, Sonsoles Espinosa, subrayan los agentes.

Vallado exterior del inmueble de Zapatero investigado por la UDEF. (Foto: OKDIARIO)

El informe de la UDEF destaca que esta cuenta bancaria también aparece como receptora de dinero de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En concreto, la Policía detectó que una cuenta cotitulada por ambos ingresó un total de 1,5 millones de euros de distintos actores de la trama entre 2020 y 2025.

La UDEF remarca aquí que dinero de esta cuenta con origen en pagadores de la red, como Análisis Relevante SL o Gate Center, fue a parar a otras tres cuentas de la pareja, siendo una de ellas desde la que cancelaron de golpe el citado préstamo hipotecario de 500.000 euros concedido para la compra de una casa en Madrid en febrero de 2024.

El préstamo fue «cancelado anticipadamente el 16/01/2025 mediante transferencia de 498.000 euros procedente de la cuenta (…), figurando como ordenante de la misma María Sonsoles Espinosa Díaz», certifica el informe en poder de Calama.

Inmueble que compraron Zapatero y su mujer en 2024, convertido ahora en un solar. (Foto: OKDIARIO)

«Señalar además que, según la información de inteligencia financiera, la cuenta (…) actuaba, como se ha indicado, como receptora de las transferencias de terceros. Los fondos no permanecían en esta cuenta, sino que eran derivados a otras cuentas también tituladas por José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz, en concreto a las cuentas con numeración (…)», dice la UDEF citando aquí otras tres cuentas además de la receptora de 1,5 millones de la trama. Desde una de estas tres se realizó la cancelación de la hipoteca de la finca de la calle madrileña Ramón Crespo.

Con la venta de la casa de Aravaca

Por su parte, el propio Zapatero ha dado otra versión de los hechos y ha sostenido que canceló ese medio millón con la venta de otra casa de la familia en Aravaca (Madrid), criticando así que la UDEF no «diga todo» en el informe que envió al juez Calama, según declaró a Vozpópuli.

No obstante, esa cifra de medio millón de euros se asemeja al importe ingresado por Zapatero entre 2020 y 2025 de Análisis Relevante SL, sociedad del empresario valenciano Julito Martínez que medió en el rescate de Plus Ultra, y que ha sido bloqueado por el juez para el abono de una posible responsabilidad civil.

Extracto del informe de la UDEF donde se alude a la finca de la calle Ramón Crespo, en Madrid.

En este contexto, tal y como ha publicado OKDIARIO, Sonsoles Espinosa se arriesga a ser investigada y condenada, como lo fue la Infanta Cristina en el caso Nóos, por su responsabilidad como «partícipe a título lucrativo» de las ganancias ilegales que habría obtenido su marido.

El juez Calama ha imputado a Zapatero y le ha citado a declarar el próximo 2 de junio en un auto donde atribuye a la trama la presunta comisión de delitos de tráfico de influencia, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.