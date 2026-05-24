El verano más duro está a punto de llegar y no estamos preparados: calor extremo en estas zonas confirmado por Jorge Rey

Calor extremo en estas zonas que ha confirmado Jorge Rey, será mejor que nos preparemos para el verano más duro que está a punto de llegar. Estos días que estamos viendo llegar un tiempo que parece propio de lo peor del verano, en unas jornadas en las que quizás nadie hubiera imaginado un importante cambio de tendencia. Lo que tenemos por delante, pone los pelos de punta y nos sitúa en un punto de no retorno.

Estas jornadas en las que la inestabilidad pasa a la historia y lo único que tenemos es un cambio de tendencia que puede acabar siendo una realidad. En unos días en los que el tiempo puede convertirse en una importante noticia. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. El tiempo parece que se acaba convirtiendo en una dura realidad en unos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué puede pasar y por qué no estamos preparados para lo que llega.

No estamos preparados para el verano más duro que está a punto de llegar

El verano está a la vuelta de la esquina, llega un cambio de tendencia para el que no estamos del todo preparados. Es momento de apostar claramente por una nueva tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar cuando tenemos el verano más auténtico a la vuelta de la esquina, con unas cifras que pueden convertirse en un problema. A medida que vamos viendo llegar unos cambios que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado.

Son tiempos de conocer en primera persona una serie de novedades que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y pueden cambiarlo todo. Es momento de saber lo que nos estará esperando cuando estamos a las puertas de un verano que puede ser esencial que tengamos en mente.

Las temperaturas van a seguir subiendo en unos días en los que realmente puede convertirse en un cambio para todos. Nos espera un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Confirma Jorge Rey que llega calor extremo en estas zonas

El experto Jorge Rey no duda en darnos alguna serie de datos que pueden ser claves y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que podríamos tener por delante. Es hora de conocer lo que puede pasar en unas fechas en las que cada elemento cuenta.

Es hora de saber lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Es momento de saber lo que realmente puede acabar generando más de una sorpresa. En estos días en los que quizás tendremos que ver llegar un importante cambio.

Este vídeo viral ha causado estragos, pero cuidado con lo que llega estos días, la AEMET no duda en lanzar una importante advertencia: «La dana, situada al oeste de Galicia, inestabilizará el cuadrante noroeste peninsular. Es posible que los chubascos del día anterior continúen de madrugada de forma aislada en el sur de Galicia y oeste de la meseta norte; por la tarde, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste y, de forma más aislada, en otros puntos del centro, del sistema Ibérico y de los Pirineos. Las tormentas podrían dejar granizo abundante en el interior de Galicia, sin descartarlo en el litoral, el noroeste de Castilla y León o en la cordillera Cantábrica. En cuanto al resto del territorio, se mantendrá una situación dominada por las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península. Se prevén brumas matinales en los litorales del Cantábrico, de Galicia y del Mediterráneo norte, así como en el entorno del alto Ebro. Asimismo, se mantendrá la calima en el oeste peninsular y en Canarias, principalmente en las islas orientales».

El protagonista de estos días es un calor para el que quizás no estamos preparados: «Las temperaturas aumentarán en Canarias, de forma notable en el caso de las máximas en las islas orientales. También ascenderán las máximas en el cuadrante noroeste peninsular, el País Vasco y las sierras prelitorales de Cataluña, mientras que las mínimas lo harán en la meseta sur y Andalucía. En el resto habrá pocos cambios. Las temperaturas seguirán en valores elevados para la época y se podrán superar los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las islas Canarias orientales. Predominará el viento de componentes este y sur en la Península, moderado en los litorales de Galicia y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz. Se prevén rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Será en general flojo en el resto. En los archipiélagos, se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias».