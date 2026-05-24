El día en Bilbao se presenta poco nuboso con algunas nubes altas y posibles brumas en el interior durante la madrugada. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas aumentarán, especialmente en el norte. Viento flojo del sur que cambiará a este al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo soleado y brisa refrescante

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, luciendo un tono azul suave mientras el sol asoma tímidamente, haciendo su entrada a las 6:39. A lo largo del día, la temperatura alcanzará los 34 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más intensa, añadiendo un toque cálido al ambiente. Aunque no se anticipan lluvias significativas, la humedad en el aire hará que el entorno se sienta un tanto cargado, especialmente en las horas pico.

Ya por la tarde, la brisa soplará desde el oeste, aportando un alivio ligero con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. Así, el calor del día se equilibrará y aquellos que busquen disfrutar de la tarde podrán hacerlo sintiendo el aire fresco. A medida que el sol se retire a las 21:37, la temperatura descenderá suavemente, llevando la noche a un cierre agradable. En definitiva, el tiempo de hoy promete ser cálido y agradable, ideal para disfrutar de las últimas horas de luz.

Amanecer nublado con lluvias dispersas en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo se presenta marcado por nubes amenazantes que sobrecogen el cielo, augurando un día de inestabilidad. A medida que avance la jornada, la brisa fresca traerá consigo lluvias dispersas, mientras que un viento fuerte comenzará a soplar desde direcciones cambiantes, elevando la sensación de agitación en el ambiente.

Por la mañana, las temperaturas oscilarán alrededor de los 16 grados, pero cuando la tarde dé paso a un sensacional descenso térmico, se alcanzarán mínimas de 15 grados. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h y una humedad que puede resultar agobiante, es recomendable no olvidar el paraguas al salir.

Guecho: ambiente ideal para disfrutar al aire libre

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado que promete ser un deleite visual. La temperatura mínima ronda los 16 grados, pero la sensación térmica puede llegar a sentirse más cálida, acercándose a los 28 grados por la tarde. A lo largo de la jornada, no se espera lluvia, por lo que el ambiente se mantendrá agradablemente seco, a pesar de que la humedad relativa alcanzará un 95%. El viento soplará con una velocidad media de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían superar los 30 km/h, por lo que es recomendable asegurar los objetos en exterior.

A medida que avanza el día, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando un máximo de 27 grados por la tarde. El cielo se mantendrá despejado, proporcionando un entorno ideal para disfrutar de las actividades al aire libre. Con más de 14 horas de luz, desde la salida del sol a las 6:39 hasta su puesta a las 21:38, los habitantes de Guecho podrán aprovechar al máximo esta jornada fresca y soleada, perfecta para salir y explorar la naturaleza que rodea la ciudad.

Santurce: cielo nublado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable con un cielo ligeramente nublado durante la mañana y sin cambios significativos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados, con una leve brisa que podría refrescar un poco el ambiente, pero sin pronósticos de lluvia.

Un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente es tranquilo y propicio para compartir con amigos o familiares. Aprovechar las horas de sol será una gran opción para recargar energías.

Cielos despejados y calor intenso en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avance el día, el sol brillará intensamente, alcanzando una temperatura máxima de 34 grados por la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea aún más cálida. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar el protector solar, ya que el buen tiempo anima a salir y disfrutar de un agradable día al aire libre.