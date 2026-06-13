Llegamos por fin al fin de semana y para cualquier lector que se encuentre en Madrid, debe saber que hoy sábado 13 de junio es el penúltimo día que tenemos para ir a la Feria del Libro 2026. Algo que de hecho se va a notar desde primera hora en El Retiro, donde las casetas seguro que van a llenarse de nuevo, y más teniendo en cuenta la completísima jornada de firmas que tenemos para hoy.

El día reunirá a varios de los autores más buscados de esta edición, muchos de ellos en pleno momento de éxito editorial. Algunos repiten presencia tras haber firmado en días anteriores, mientras que otros concentran ahora toda la expectación. En cualquier caso, el día se presenta como una de las mejores oportunidades para conseguir un libro dedicado antes de que la feria cierre sus puertas ya que finaliza mañana domingo 14 de junio.

Quién firma hoy, 13 de junio, en la Feria del Libro de Madrid 2026

La 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid seguro que cerrará sus puertas siendo de nuevo todo un éxito de convocatoria, teniendo en cuenta el buen momento por el que pasa el sector literario pero también, debido a los nombres relevantes que han firmado estos días y que tampoco pueden faltar hoy. A continuación, os ofrecemos los más destacados.

Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado será uno de los grandes reclamos del día. Firmará junto a Bárbara Montes de 12:00 a 14:00 en la caseta 225 del bloque 29A, en El Corte Inglés. El autor madrileño mantiene una de las agendas más activas de esta edición, con varias apariciones en días previos. Llega además con novedad reciente. Su último libro es Mentira, publicado el pasado mes de febrero y que es un thriller psicológico independiente que se aleja de su conocido universo narrativo. La historia sigue a Eva Ramos, una narradora poco fiable atrapada en un entorno hostil, en una novela más contenida y centrada en la tensión emocional. Aun así, muchos lectores siguen acercándose con títulos como Reina Roja o el cierre de la saga, Todo muere, que siguen siendo de los más solicitados en sus firmas.

Julia Navarro

Julia Navarro vuelve a tener una presencia destacada este sábado con doble sesión de firmas. Estará de 12:00 a 14:00 en la caseta 324 (bloque 25B, Librería Lobo Flaco) y por la tarde, de 17:00 a 19:00, en la caseta 365 (bloque 21B, Pasajes Librería Internacional). Es, sin duda, una de las autoras más constantes de esta edición, con firmas prácticamente desde el inicio de la feria. Su último libro, Cuando ellos se van, publicado en noviembre de 2025, marca un giro en su trayectoria. Se trata de una obra más breve y personal, centrada en el vínculo entre las personas y sus perros, muy alejada de sus habituales novelas históricas. Aun así, muchos lectores siguen acudiendo con El niño que perdió la guerra, su última gran novela de ficción, en la que aborda las consecuencias de las ideologías del siglo XX a través de la historia de un niño marcado por la Guerra Civil.

David Uclés

David Uclés volverá a dejarse ver este sábado en la Feria del Libro con doble parada por la tarde. Estará de 17:00 a 19:00 en la caseta 204 (bloque 27A, Librería Reno) y después, ya de 19:00 a 21:00, en la caseta 293 (bloque 27B, Librería Pérgamo). No es la primera vez que pasa por aquí estos días pero de nuevo tenemos oportunidad de acerarnos para que nos firme, La ciudad de las luces muertas, la novela con la que se ha llevado el Premio Nadal 2026. El libro arranca en una Barcelona de posguerra que de pronto se queda a oscuras y, a partir de ahí, mezcla épocas, personajes y referencias culturales en una historia bastante poco convencional.

Eduardo Mendoza

Eduardo Mendoza continúa este sábado con sus firmas tras arrancar el viernes, y lo hace en dos turnos bastante marcados: de 12:00 a 14:00 en la caseta 357 (bloque 21B, Librería Méndez) y por la tarde, de 19:00 a 21:00, en la caseta 158 (bloque 24A, Librería Alberti). Firmará ejemplares de su extensa obra, pero especialmente de su último libro, La intriga del funeral inconveniente, con el que ya arrasó en Sant Jordi el pasado 23 de abril, y que ha supuesto el regreso de su detective sin nombre después de más de diez años. Un personaje que muchos lectores siguen teniendo muy presente y que aquí vuelve a meterse en un caso que empieza casi sin importancia y acaba complicándose bastante más de lo que parece.

Javier Sierra

Javier Sierra firma también hoy por la mañana, al mediodía y también por la tarde: de 11:00 a 12:30 en la caseta 83 (bloque 14, Librería La Fábrica), de 13:00 a 15:00 en la caseta 348 (bloque 22B, Librería Cientovolando) y de 19:00 a 21:00 en la caseta 135 (bloque 22A, Librería El País de las Hadas). En esta edición ya ha pasado varias veces por la feria y, aun así, sigue acumulando gente. Parte de esa fidelidad tiene que ver con el tipo de libros que escribe, muy reconocibles. En El plan maestro (2025), su último trabajo, vuelve a girar en torno al arte y a la idea de que algunas obras esconden algo más que lo que se ve a simple vista.

Javier Cercas

Javier Cercas será otro de los nombres destacados del día, con dos sesiones de firmas: de 12:00 a 14:00 en la caseta 158 (bloque 24A, Librería Alberti) y de 19:00 a 21:00 en la caseta 348 (bloque 22B, Librería Cientovolando). El escritor extremeño presenta El periódico de la democracia, publicado en mayo de 2026. En esta ocasión se aleja de la ficción para construir un relato que mezcla memoria personal e historia reciente de España, tomando como eje la evolución del diario EL PAÍS.

Rodrigo Cortés

Rodrigo Cortés firmará de 12:00 a 14:00 en la caseta 78 (bloque 14, Ocho y Medio. Libros de cine). El cineasta y escritor mantiene una línea muy personal también en su faceta literaria. Su último libro es La piedra blanda (2025), una obra muy singular creada junto al ilustrador Tomás Hijo. Se trata de una fábula gráfica con un formato artesanal que combina texto e imagen en un proyecto alejado de los formatos convencionales.

Paloma Sánchez-Garnica

Por último destaca Paloma Sánchez-Garnica firmará de 12:00 a 14:00 en la caseta 242 (bloque 31A, Librería Visor). La autora madrileña atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras el éxito de Victoria, novela con la que ganó el Premio Planeta 2024. La historia sigue a una mujer que intenta salir adelante en el Berlín de posguerra, en una trama que mezcla espionaje, supervivencia y contexto histórico. La obra se ha consolidado como uno de los títulos más destacados de la narrativa reciente.