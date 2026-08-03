Feijóo asegura que Sánchez es «un paria» en Europa y denuncia la «ocupación premeditada» de Ceuta

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empieza a ser un «paria» en la Unión Europea y para el resto del mundo, en relación con la invasión a Ceuta y después de que 22 líderes europeos alertaran de que políticas como las del Ejecutivo español en lo que respecta a la regularización de inmigrantes pueden actuar como «factores de atracción».

En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, así como al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin –cuyo país ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE–, los firmantes reclamaron una videoconferencia urgente de los ministros de Interior del bloque y avisaron de que están dispuestos a «reforzar o reintroducir controles temporales» en las fronteras interiores para afrontar el riesgo de movimientos secundarios.

«Lo que ha ocurrido y lo que tenemos que trasladar al conjunto de nuestro país es que se ha invadido», ha insistido Núñez Feijóo, al tiempo que ha cargado contra el presidente del Gobierno por salir en redes sociales proponiendo «canciones que a él le gustan» en plena crisis migratoria en Ceuta.

Feijóo, que ha denunciado la actuación del Gobierno con la emergencia migratoria en Ceuta, ha puesto también en duda que desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no supieran de la «ocupación premeditada» en la ciudad autónoma, tras la llegada de «una masa de 60.000 personas», como confirmó el Ejecutivo regional, por las costas que llegaban a territorio español.

Para el líder de la oposición, la entrada masiva a la ciudad autónoma de centenares de miles de personas procedentes de Marruecos «no ha sido un incidente más». «Esto ha sido una ocupación premeditada y hay una ruptura de la integridad territorial de nuestro país», ha añadido.

Feijóo ha asegurado en una entrevista en Telecinco, este lunes, que no se «cree» que «una masa de 60.000 personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibida», poniendo en cuestión que desde la inteligencia española no supieran nada de la llegada de migrantes a la frontera con Ceuta.

«La frivolidad con la que se tratan las cosas en nuestro país, la actuación del señor Sánchez, de la ministra de Defensa, evidentemente en un país normal, en un país europeo, pues ya no estarían en sus cargos», ha subrayado.