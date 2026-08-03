‘Punto Nemo’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Cuatro?

El mes de agosto ha llegado repleto de novedades en la parrilla televisiva española. Con el objetivo de entretener a sus espectadores durante estas calurosas jornadas de verano, Cuatro ha presentado de manera oficial su nueva apuesta audiovisual. Punto Nemo, una producción española, ha llegado pisando fuerte y lo ha hecho con el objetivo de presentar su particular historia. Y es que, la trama se sitúa en el auténtico Punto Nemo, en el océano Pacífico, conocido también como el «polo de inaccesibilidad» del océano.

A lo largo de los capítulos, los espectadores tienen la oportunidad de ver cómo varios científicos y miembros de la Armada Española surcan los mares hasta llegar al Pacífico para investigar la enorme isla de plástico. Y es que la contaminación marina es tan notable que quieren alzar la voz para concienciar sobre ello, pero una horrible tormenta termina por desviar el barco hacia otro lugar cerca del Punto Nemo. Será entonces cuando los protagonistas descubran que, en realidad, se trata de una antigua base militar soviética. Un hallazgo que desembocará en numerosas situaciones inesperadas y revelaciones de secretos.

Según se ha podido saber, este thriller cuenta con la producción de Ficción Producciones y Ukbar Filmes. Un proyecto cuyo rodaje se llevó a cabo en las zonas costeras de Galicia y Portugal. Asimismo, tras su éxito en Prime Video, donde fue lanzado en el 2025, ha dado el gran salto a la pequeña pantalla. ¿Cómo se presenta esta serie? Realizamos un repaso al respecto.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Punto Nemo’, la nueva serie de Cuatro?

Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Najwa Nimri, Margarida Corceiro y Eric Masip son algunos de los actores que forman parte del elenco de esta gran producción. La serie aterriza de forma oficial este lunes, 3 de agosto, y lo hará a partir de las 23:00 h, una hora antes en las Islas Canarias. Un lanzamiento muy esperado donde el público tendrá la oportunidad de ver los dos primeros episodios de la ficción.

Punto Nemo se presenta como una serie compuesta por un total de dos temporadas. La primera está formada por seis capítulos y la segunda hace lo propio con cuatro entregas. Por lo tanto, son un total de 10 episodios. Así pues, la serie se puede ver al completo en la plataforma de pago de Prime Video. Pero, en el caso de querer verla gratis, Cuatro emitirá un nuevo episodio cada semana. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los estrenos más prometedores del verano. ¡No te lo puedes perder!