Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. Esta semana, en esta espectacular serie diaria, podremos ver cómo don Hernando advierte a Enriqueta de que no cruce ciertos límites, mientras que Enriqueta, a su vez, logra arrinconar a Rafael para que salde la deuda. Matilde encuentra una inesperada aliada, mientras que Luisa decide huir por el monte junto a su bebé. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 3 de agosto (capítulo 457) y el viernes 7 de agosto (capítulo 461).

Lunes 3 de agosto en Valle Salvaje (Capítulo 457)

Don Hernando lanza una contundente advertencia a Enriqueta, y es que no cruce ciertos límites, puesto que habrá consecuencias. Manuela, por su parte, toma la iniciativa y organiza un encuentro con Braulio que devuelve la complicidad entre ambos. Todo ello mientras, en la Casa Pequeña, un gesto de lo más inocente de Pedrito deja a Pepa completamente devastada y destrozada. ¿Qué le ha despertado exactamente el niño?

Martes 4 de agosto en Valle Salvaje (Capítulo 458)

Enriqueta consigue arrinconar a Rafael para que salde la deuda, mientras que Victoria y Mercedes hacen todo lo que está en su mano para tratar de descifrar los verdaderos planes de Dámaso. Es más que evidente que no van a parar hasta conseguir su cometido. Visiblemente desbordado por la presión, Rafael termina perdiendo el control, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de expulsar a Rosalía de Valle Salvaje. ¿Qué consecuencias traerá su drástica decisión?

Miércoles 5 de agosto en Valle Salvaje (Capítulo 459)

Matilde se queda sin palabras al encontrar a una inesperada aliada en Enriqueta, que no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para darle una lección de humildad a Nicolás. Las parteras, por su parte, acuden al llamado de Rosalía en palacio, sin tan siquiera imaginar que se trata de un cebo para demostrar, de una vez por todas, que fueron ellas las que robaron los bebés.

Jueves 6 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 460)

Rafael, por un lado ante Dámaso y por otro ante Enriqueta, se enfrenta a uno de los mayores dilemas de su vida. En palacio, las parteras deciden defenderse ante Bárbara, Leonor y Rosalía. Todo ello mientras Luisa no tiene reparos a la hora de buscar en la cabaña la prueba definitiva con la que poder demostrar que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados. ¡No va a parar hasta encontrarla!

Viernes 7 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 461)

Luisa toma la firme decisión de escapar por el monte junto al bebé de Adriana, mientras las parteras están a punto de alcanzarla. Por si fuera poco, Enriqueta recibe una sorprendente e inesperada noticia de parte de don Hernando. Se trata de algo que tiene estrecha relación con sus hijos. ¿Qué habrá ocurrido exactamente? Todo ello mientras Rafael comparte con Rosalía un momento de demasiada complicidad.