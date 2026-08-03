‘Grand Prix’ anuncia a sus invitados para hoy, lunes 3 de agosto

Empieza el mes de agosto y en La 1 de Televisión Española lo hacen de la mano de una programación de infarto. Como cada lunes, Grand Prix regresa al prime time y lo hace con el objetivo de entretener a sus espectadores. El popular formato, presentado por Ramón García, se ha convertido en uno de los más vistos de cada verano. Y no es para menos. El programa consigue que el público logre desconectar de la rutina del día, al menos, por unas horas.

Cada semana, la audiencia tiene la oportunidad de ver cómo diversos pueblos españoles participan con el objetivo de vivir la experiencia. Este 2026, serán 12 los pueblos que veremos participar. Asimismo, según se ha podido saber, la organización ha ampliado su margen a pueblos que tengan de 3.000 a un máximo de 10.000 habitantes. Un cambio con el que han querido darle también una oportunidad a los pueblos más pequeños de nuestro país. Además, a ellos se unirán nuevos padrinos que prometen acompañar a los concursantes en esta travesía televisiva.

¿Quiénes son los invitados de ‘Grand Prix’ este lunes, 3 de agosto?

Para sorpresa de los espectadores, ayer, domingo, se emitió una nueva entrega de Grand Prix. Saliéndose de su programación habitual, el programa presentó a los pueblos de San Juan de la Rambla (Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca). Una aventura televisiva donde la atleta paralímpica Desirée Vila fue la madrina del equipo canario y el actor Secun de la Rosa fue el padrino del conjunto conquense.

Este lunes, 3 de agosto, el pueblo de Altura (Castellón) será el encargado de defender el equipo azul. Una aventura donde contarán con Fonsi Nieto como padrino. Así pues, en el otro lado de la balanza tenemos a Pradejón (La Rioja). De esta manera, el equipo contará con la cantante Soraya como madrina. Y es que ambos artistas prometen no dejar indiferente a nadie con su labor como padrinos.

Asimismo, en el programa veremos cómo los equipos se tienen que enfrentar a las clásicas pruebas del formato. Y es que Súperbolos y Bienvenidos a Tartópolis no faltarán. Además, los municipios se enfrentarán a la nueva gymkana de Hormigas para siempre. Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla siguen viviendo la gran fiesta del verano y este lunes tampoco faltarán a su cita. ¡No te puedes perder la nueva entrega de Grand Prix a partir de las 21:45 h, una hora antes en el archipiélago canario!