‘Grand Prix’: ¿qué pueblo ganó ayer, lunes 27 de julio?

Como cada lunes desde que comenzó el verano, Grand Prix regresó al prime time de La 1 de Televisión Española. El popular formato, presentado por Ramón García, le mostró a la audiencia una nueva entrega donde dos nuevos pueblos españoles se sometieron a las icónicas pruebas. En esta ocasión, los grandes protagonistas fueron Balanegra (Almería) y Zumarraga (Guipúzcoa). Ambos tuvieron que dar lo mejor de ellos mismos para poder hacerse un hueco en la semifinal de este año. Una travesía donde estuvieron acompañados de Quique Jiménez ‘Torito’, padrino del equipo azul, y Garbiñe Muguruza, madrina del equipo amarillo.

El programa fue avanzando y los participantes tuvieron que hacer frente a las icónicas pruebas del programa. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver cómo los pueblos se sometían a los Troncos locos, Pingüinos matemáticos, Ardillas pillas, Hámsters a la carrera, Patata caliente, Recoge cocos, Cucaña y Súper bolos, entre otros. Asimismo, una de las novedades fue la prueba de Apicultura de altura, donde los concursantes tenían que disfrazarse de abejas y superar los obstáculos.

¿Qué pueblo ganó el ‘Grand Prix’ ayer, 27 de julio?

Una noche donde las risas no faltaron en ningún momento y en la que Zumarraga se defendió hasta el final, pero el pueblo ganador fue Balanegra. Y es que el equipo azul consiguió llegar con ventaja al final. Pues, su marcador se coronó con 29 puntos. Por el contrario, el equipo amarillo finalizó su paso por Grand Prix con 20 puntos. Pero, ¿cómo quedó la clasificación?

En la prueba de El diccionario, los pueblos tienen la oportunidad de añadir puntos o restarlos. Un reto muy importante donde cualquier error puede afectar notablemente. Y es que el marcador bajó para ambos equipos. Zumarraga finalizó con 16 puntos y Balanegra hizo lo propio con 25. Por lo tanto, el municipio de Almería se clasifica en la tabla como el segundo mejor de la edición.

Hasta la fecha, Polinyà sigue liderando la clasificación de Grand Prix y lo hace con 36 puntos. Una edición que no está dejando indiferente a nadie y donde todos los pueblos dan lo mejor de ellos mismos por obtener la mejor puntuación posible. Así pues, RTVE ya ha confirmado que la semana que viene los pueblos que se enfrentarán serán San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca). Dos nuevos pueblos participantes que irán a por todas. ¿Conseguirán superar a Polinyà en la clasificación? ¡En unos días lo descubriremos!