Pocos conductores lo saben: este botón del coche puede protegerte del humo durante un incendio

Existe un botón en el coche que la mayoría de conductores no toman en consideración y solo lo pulsan por inercia cuando quieren activar el aire acondicionado para enfriar el coche. Sin embargo, esta no es la única función que puede desempeñar este botón ni mucho menos la más importante, ya que en caso de tener que traspasar un incendio con el coche, puede proteger el interior del coche de la entrada abundante de humo.

Ahora en verano, en plena temporada de incendios forestales y con España sufriendo el mayor de su historia, este botón puede convertirse en un aliado para limitar la entrada de partículas contaminantes cuando se atraviesan zonas con una gran cantidad de humo.

¿Qué botón del coche puede ayudar en caso de incendio?

Ahora en verano, debido a las fuertes temperaturas y las continuas olas de calor, los incendios forestales vuelven a ser una de las principales amenazas del verano, y puede ser que nos pille de vacaciones o en nuestro pueblo. Más allá del riesgo que implica tener que circular por mitad de una zona en llamas, otro de los factores de riesgo que debemos tener en cuenta es la facilidad con la que el humo invade las vías de circulación.

En caso de tener que abandonar el lugar en mitad de las llamas y la humareda, el botón de recirculación del aire es el que puede ayudarnos a reducir en gran medida la cantidad de humo que entra en el vehículo. En cambio, mucha gente se limita a usarlo en caso de utilizar el aire acondicionado.

¿Qué función tiene el botón de recirculación del aire del coche?

La función principal de este botón es decidir de dónde se toma el aire para el sistema de climatización: del exterior o del propio vehículo. En caso de no estar activado, el sistema toma el aire del exterior, haciendo que se renueve el aire constantemente. El problema aparece cuando el aire está contaminado, como en el caso de un incendio forestal; es entonces cuando se debe activar el botón.

Con ello lograremos reducir en gran medida la cantidad de humo que entra en el vehículo, evitando así poder causarnos una intoxicación por exceso de inhalación de humo, y que puede suponer una diferencia sustancial en la forma de salir de un incendio.

Qué hacer si el humo dificulta la conducción

Aparte de los consejos ya mencionados, los especialistas aconsejan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente y encender las luces para mejorar la visibilidad frente al resto de usuarios de la vía. También recuerdan la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades de tráfico.

Es importante destacar que, pese a las ventajas anteriormente mencionadas, este botón no está diseñado para funcionar de forma continua. Mantenerlo encendido durante un largo periodo de tiempo provoca que el aire del habitáculo deje de renovarse, lo que favorece un aumento de la concentración de dióxido de carbono.

Ante esto, la recomendación es utilizar la función únicamente mientras exista humo en el exterior y volver al modo habitual de circulación del aire lo antes posible cuando se haya abandonado la zona afectada y ya no haya riesgo de inhalación de humo.