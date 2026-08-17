Los expertos en limpieza coinciden: limpiar el espejo del baño con espuma de afeitar ayuda a que deje de empañarse tanto

En muchas ocasiones, después del trajín del día a día, el espejo del baño suele estar manchado por los restos del vapor acumulado tras la ducha o por el agua que salpica al lavar las manos. Intentar limpiarlo pasándole la mano o el borde de la toalla sólo consigue dejar marcas de dedos y manchas que arruinan la visibilidad y ensucian el cristal.

Para evitar este problema, los especialistas en limpieza han viralizado en redes sociales un remedio casero muy efectivo que evita que el vapor vuelva a pegarse al espejo con tan sólo utilizar un producto tan común como la espuma de afeitar.

Cómo limpiar espejos con la crema de afeitar

Lo mejor de este remedio es que no requiere de un gran desembolso económico ni mucho tiempo. En primer lugar, debemos restregar una pequeña cantidad de espuma de afeitar sobre la superficie del espejo previamente seco.

A continuación, se debe extender la espuma con movimientos circulares hasta cubrir por completo el cristal. Una vez repartida, es aconsejable dejar actuar el producto durante uno o dos minutos para que sus componentes se adhieran al vidrio. Transcurrido ese tiempo, únicamente hay que retirar los restos frotando con un paño limpio y seco hasta que el espejo quede transparente.

Para qué sirve limpiar así el espejo

Este truco crea una capa protectora sobre el cristal, dado que la espuma de afeitar contiene ingredientes que reducen la tensión superficial del agua. De este modo, cuando el vapor caliente entra en contacto con el espejo frío, las gotas de agua no se acumulan, sino que resbalan sin empañar en absoluto.

Asimismo, este procedimiento sirve como un potente limpiador que arrastra la suciedad acumulada, la grasa de las manos y las salpicaduras de pasta de dientes. Además, con este truco el espejo no atrae el polvo y se conserva limpio durante varias semanas. Se trata de una alternativa económica, rápida y muy duradera para no tener que volver a sufrir al limpiar el espejo de tu baño.