La frase del día de Séneca para empezar la semana con energía: «Empieza a vivir ahora y trata cada día como una vida en sí misma»

El lunes por la mañana suele empezar con cierta sensación de pesadez. Suena el despertador, se abren las agendas, se acumulan las tareas y la cabeza se va enseguida al viernes. Es habitual ver los días laborables como una carrera de obstáculos que hay que superar para empezar a disfrutar el sábado. Esa tendencia a aplazar la vida para más adelante preocupó ya a los filósofos de la Antigüedad, y uno de los que la abordó con más claridad fue Lucio Anneo Séneca, el pensador estoico nacido en Córdoba.

En la carta 101 de sus ‘Cartas a Lucilio’ dejó escrita una recomendación que resume esa idea. En latín dice: «Ideo propera, Lucili mi, vivere et singulos dies singulas vitas puta». Traducida, viene a significar: ‘Por eso, querido Lucilio, apresúrate a vivir y considera cada día como una vida’.

El tiempo que se pierde esperando

La reflexión sobre el tiempo recorre buena parte de la obra de Séneca. En su tratado Sobre la brevedad de la vida sostiene que el problema no es que la vida sea corta, sino que desperdiciamos gran parte de ella. Según el filósofo, ese tiempo se pierde en la espera de lo que aún no ha llegado o en la nostalgia de lo que ya pasó.

En la misma carta, Séneca continúa explicando que quien vive así, sintiendo cada día como una vida entera, vive tranquilo. En cambio, a quienes viven pendientes de la esperanza se les escapa el tiempo más inmediato y los consume el miedo a la muerte.

Aplicada al calendario actual, la idea tiene una lectura sencilla. Si la semana se percibe como un bloque de obligaciones, el lunes se convierte en el símbolo del sacrificio. Si cada jornada se entiende como algo con valor propio, el lunes deja de ser solo la víspera de cinco días de espera.

Vivir para el fin de semana

La vida moderna favorece una espera continua: se trabaja esperando la tarde, se pasan los días laborables esperando el fin de semana y los meses de invierno esperando las vacaciones. La propuesta de Séneca rompe con esa lógica. Invita a dar valor al presente sea cual sea el día de la semana, porque también el café del lunes, las conversaciones con los compañeros o el trayecto al trabajo forman parte de la vida.

Para los estoicos, la serenidad de ánimo, lo que los griegos llamaban euthymia y Séneca tradujo como tranquilidad, no depende de las circunstancias externas. Depende de la actitud con la que cada uno afronta lo que tiene entre manos.

Tres ideas para aplicarlo

La tradición estoica ofrece algunas pautas fáciles de llevar a la rutina. La primera es prestar atención a lo que se hace en cada momento, en lugar de actuar en piloto automático mientras se piensa en la reunión de la tarde. La segunda es proponerse cada mañana un valor que guíe la jornada, como la paciencia, la escucha o la amabilidad. La tercera es entender los contratiempos como una ocasión para ejercitar el carácter, algo central en el pensamiento estoico, en vez de verlos como algo que arruina el día.