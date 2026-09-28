La psicología sugiere que las personas nacidas entre 1956 y 1966 no son más calladas por la edad, en realidad podría ser un reflejo de problemas físicos invisibles

Ocurre en muchas familias sin que nadie lo nombre del todo. La persona que antes animaba cualquier sobremesa, que tenía una opinión sobre todo y que nunca dejaba pasar una conversación sin intervenir, empieza a quedarse en silencio. Sigue estando ahí, sigue sonriendo en los momentos adecuados, pero las largas discusiones sobre política o los debates que se alargaban hasta la medianoche han desaparecido. La familia lo nota. Y casi siempre lo interpreta de la misma manera: depresión o soledad.

Ambas explicaciones son reales y ocurren. Pero la investigación apunta a una tercera posibilidad que casi nadie considera, y que tiene mucho menos de preocupante de lo que parece.

Cuando reducir el círculo es una decisión

Los psicólogos llevan décadas estudiando un fenómeno que denominan selectividad socioemocional, una forma académica de describir algo bastante intuitivo: a medida que las personas perciben que el tiempo que les queda es más limitado, cambian la manera en que lo invierten. Y eso incluye a las personas con quienes lo pasan.

Investigadores de Stanford analizaron las redes sociales de personas a lo largo del tiempo y encontraron un patrón consistente: crecen durante la juventud y empiezan a reducirse a partir de la mediana edad. Pero lo relevante es quiénes desaparecen de ese círculo. No los más cercanos, sino los periféricos: el conocido del gimnasio, el vecino con quien solo se habla de lo mismo. Las relaciones verdaderamente importantes se mantienen. Y quienes presentaban menos emociones negativas en su entorno reportaban una mejor calidad de vida emocional en el día a día.

Un círculo más pequeño, en otras palabras, no es automáticamente una vida más pequeña.

Dejar pasar una discusión no es rendirse

Hay otra diferencia llamativa entre cómo afrontan los conflictos familiares las personas jóvenes y las mayores. Un estudio publicado en The Journals of Gerontology comparó las estrategias que usaban distintos grupos de edad ante problemas relacionales. Los adultos más jóvenes tendían a afrontarlos de manera proactiva: aclarar, debatir, resolver. Los mayores optaban con más frecuencia por dejarlos pasar.

Desde fuera eso puede parecer resignación. Pero cuando los investigadores analizaron los resultados, las estrategias pasivas resultaron ser, en muchos casos, más eficaces para manejar los conflictos interpersonales. Y había un detalle aún más llamativo: cuando adultos jóvenes y mayores usaban exactamente la misma táctica de evitar una discusión, solo los mayores reportaban sentirse menos afectados después. El mismo gesto, con un resultado emocional completamente diferente.

Conviene matizar: una revisión de 2022 advierte que la idea de que los adultos mayores gestionan mejor sus emociones de forma universal tiene más excepciones de las que se suele reconocer. Es una tendencia, no una regla aplicable a todo el mundo.

Estar solo y sentirse solo no son lo mismo

Una de las confusiones más frecuentes cuando se observa a alguien mayor que parece haberse retirado del ruido es asumir que esa quietud esconde malestar. Pero los datos sugieren algo más matizado.

Investigadores en Viena siguieron a participantes de entre 19 y 88 años a lo largo del día, registrando cómo se sentían en tiempo real al estar solos. Los participantes de mayor edad describieron esos momentos de soledad de forma más positiva que los jóvenes: mejor estado de ánimo, mayor autoestima y una sensación de conexión más alta, todo mientras estaban solos.

La clave no era la edad, sino la elección. Cuando la soledad era voluntaria, la experiencia era satisfactoria. Cuando era impuesta, no lo era. Un padre que apaga el móvil para leer en paz y un padre cuyo móvil nunca suena pueden parecer idénticos desde fuera. Pero no tienen nada que ver.

Una causa física que se pasa por alto con frecuencia

Antes de buscar explicaciones psicológicas, la investigación recuerda que hay una causa concreta y tratable que se ignora con más frecuencia de la que debería: la pérdida auditiva.

En una cena con varias conversaciones superpuestas y música de fondo, alguien con dificultades auditivas tiene básicamente dos opciones: pedir que le repitan todo lo que se dice durante horas, con el coste social que eso implica, o asentir y guardar silencio. La mayoría elige lo segundo, porque es menos expuesto. Y desde fuera se interpreta como distancia o tristeza.

Un metaanálisis que incluyó 35 estudios y más de 147.000 personas mayores de 60 años encontró que la pérdida auditiva se asociaba con un riesgo aproximadamente un 47% mayor de presentar síntomas de depresión. Los propios autores señalaron que la estimación debe tomarse como una señal y no como una conclusión definitiva. Pero el consejo práctico es claro: antes de asumir que alguien se ha distanciado, vale la pena descartar primero un problema de audición.

Cuándo sí hay que prestar más atención

Nada de lo anterior justifica ignorar señales que sí merecen atención. La depresión en la tercera edad es frecuente, tratable y pasa desapercibida con demasiada facilidad, en parte porque la excusa de que «simplemente se ha calmado con los años» resulta cómoda para quien prefiere evitar una conversación difícil.

La diferencia entre una tranquilidad serena y una tranquilidad que esconde malestar tiene algunas pistas concretas. Quien ha reducido su círculo de forma selectiva mantiene las relaciones más cercanas intactas y conserva aficiones y pequeños placeres cotidianos. Quien se deteriora tiende a vaciarse de todo, incluidas las personas que más quiere, y deja el calendario completamente en blanco. También importa el ritmo del cambio: si se produjo de forma gradual a lo largo de años o si ocurrió en cuestión de meses.

El sueño, el apetito y la energía son indicadores más fiables del estado de ánimo que el volumen de conversación en una sobremesa.

Y si hay dudas, la mejor herramienta sigue siendo la más sencilla: preguntar directamente, sin rodeos y sin tratar el silencio como un diagnóstico antes de tiempo.