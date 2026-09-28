José Ignacio Ramírez Manent, nuevo decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universitat de Mallorca

El Consell de Govern de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) ha nombrado al doctor José Ignacio Ramírez Manent nuevo decano de la Facultad de Ciencias Médicas, una responsabilidad desde la que contribuirá al desarrollo del proyecto académico y sanitario de la institución y a la formación de las futuras generaciones de profesionales de la salud.

La Facultad de Ciencias Médicas de la nueva institución universitaria integra los grados en Medicina, Biomedicina, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Logopedia, Odontología y Nutrición Humana y Dietética.

Médico, con más de 44 años de ejercicio profesional, Ramírez Manent ha desarrollado una trayectoria especialmente vinculada a la Medicina de Familia y a Atención Primaria, combinando la actividad asistencial con responsabilidades de gestión sanitaria, dirección de equipos, docencia universitaria e investigación.

El nuevo decano ha agradecido la confianza depositada en él por los órganos de gobierno de la Universitat de Mallorca y, de forma especial, por el presidente del Consejo de Gobierno, Diego González, y el rector de la institución, el doctor Pere Riutord, según detalla la UMAC-ADEMA en un comunicado.

«Recibo este nombramiento con enorme ilusión y con un profundo sentido del compromiso y de la responsabilidad que representa formar parte de un proyecto universitario que nace con la vocación de contribuir al desarrollo de la educación superior y, muy especialmente, a la formación de los futuros profesionales de las Ciencias de la Salud», ha señalado.

Su incorporación al frente de la Facultad se produce después de una extensa trayectoria clínica y académica que le ha permitido conocer de primera mano tanto la realidad asistencial como las necesidades vinculadas a la formación de nuevos profesionales.

Desde 1996 ejerce como tutor de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y mantiene una actividad continuada en la docencia universitaria de grado y posgrado, además de haber dirigido numerosos trabajos de fin de grado y de máster.

Una experiencia que, según ha explicado, ha reforzado su convicción de que la enseñanza universitaria en Ciencias de la Salud debe permanecer estrechamente conectada con los pacientes, los profesionales y la realidad del sistema sanitario. «Una buena universidad debe situar siempre al estudiante, al paciente y a la sociedad en el centro de su actividad», ha afirmado.

Una formación conectada con hospitales y centros de salud

Entre las líneas que marcarán esta nueva etapa, Ramírez Manent sitúa la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración de la universidad con hospitales, centros de salud y profesionales de los distintos ámbitos sanitarios.

El nuevo decano considera esta cooperación fundamental para ofrecer al alumnado una formación práctica y rigurosa, que permita complementar los conocimientos adquiridos en el aula con una aproximación directa al entorno asistencial.

«Quiero expresar mi especial agradecimiento a los hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados, por su imprescindible colaboración y por la oportunidad de establecer alianzas que permitan ofrecer a nuestros estudiantes una formación práctica, rigurosa y de excelencia, estrechamente vinculada a la realidad asistencial», ha destacado.

La apuesta por la colaboración entre las diferentes profesiones sanitarias será también uno de los ejes del nuevo decanato. El objetivo es favorecer una visión interdisciplinar de la atención a la salud y avanzar hacia modelos formativos en los que el conjunto del alumnado y profesionales puedan compartir conocimiento, investigación y experiencias desde diferentes especialidades.

Formación científica, técnica y humana

Ramírez Manent afronta el Decanato con la voluntad de poner su experiencia al servicio de la Facultad y trabajar junto al equipo docente, investigador y administrativo en la consolidación del nuevo proyecto universitario.

Entre sus prioridades menciona el impulso de la investigación y la innovación, la colaboración entre las distintas profesiones sanitarias y una formación que combine preparación científica y técnica con una dimensión humana de la atención sanitaria.

«Afronto esta nueva etapa con la voluntad de impulsar la investigación y la innovación, favorecer la colaboración entre las distintas profesiones sanitarias y, sobre todo, formar profesionales excelentes desde el punto de vista científico, técnico y humano», ha señalado.

Para el nuevo decano, el desarrollo de la Facultad deberá apoyarse igualmente en la colaboración con el entorno sanitario y en la capacidad de generar alianzas con profesionales, centros asistenciales, instituciones y grupos de investigación. «Es para mí un verdadero honor participar en este proyecto desde una responsabilidad que asumo con entusiasmo, compromiso y plena dedicación”, ha aseverado.

Investigación vinculada a la práctica clínica

La actividad científica constituye otro de los ámbitos centrales de la trayectoria de Ramírez Manent. Actualmente, es investigador senior del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) y ha participado durante años en redes nacionales de investigación en Atención Primaria, además de formar parte de proyectos competitivos del Instituto de Salud Carlos III, tribunales de tesis y numerosas actividades científicas y académicas.

Su producción científica supera las 200 publicaciones indexadas en revistas JCR. Entre 2020 y 2026 ha publicado 57 artículos en revistas del primer cuartil, 18 en el segundo y 56 en el tercero.

A esta actividad se suma la dirección de diez tesis doctorales, todas calificadas Cum Laude, así como la obtención de 23 premios de investigación. Entre ellos figura el Premio de Medicina General y Medicina de Familia 2024 de la Real Academia Nacional de Medicina de España.

Ramírez Manent es además Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares y ha participado en diferentes comités de ética e investigación, completando una trayectoria profesional en la que han convergido la asistencia sanitaria, la docencia, la investigación y la gestión.