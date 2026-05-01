ADEMA celebra en sociedad el nacimiento de la nueva Universitat de Mallorca UMAC-ADEMA

La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) celebró la noche del jueves un encuentro institucional con motivo de la creación de la nueva institución universitaria, un paso importante para la educación superior universitaria en Baleares y para el impulso del desarrollo académico, investigador y de diversificación socioeconómica de las Islas.

La Ley 2/2026, de 27 de abril, de la Universitat de Mallorca, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, formalizando el reconocimiento de la nueva universidad en el archipiélago.

El encuentro reunió a representantes institucionales, entidades socioeconómicas, colegios profesionales, empresas colaboradoras, comunidad académica y equipo humano de ADEMA, entre otros, en una celebración planteada como un espacio de agradecimiento y reconocimiento compartido a todas las personas que han acompañado el desarrollo del proyecto, informa ADEMA en un comunicado.

El presidente de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA), Diego González, destacó que «la aprobación de la Universitat de Mallorca por parte del Parlament balear representa un paso importante para Baleares y un motivo de profunda gratitud. Hoy queremos decir gracias. Gracias a todas las personas, instituciones, entidades, empresas, equipo humano de ADEMA, que han creído en este proyecto y que han contribuido a hacerlo posible».

González hizo hincapié en que la Universitat de Mallorca «es una apuesta colectiva por el talento, el conocimiento, la investigación y el futuro de Baleares. Este proyecto no nace solo de una institución, sino del compromiso compartido de quienes han entendido la necesidad de ampliar las oportunidades universitarias en nuestras Islas».

En este sentido, González añadió: «Queremos que sea una universidad para la sociedad balear, conectada con sus necesidades reales, capaz de formar talento, evitar la fuga de jóvenes cualificados, generar conocimiento y contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural de las islas. Ese es nuestro compromiso y también nuestra forma de devolver, con trabajo y responsabilidad, la confianza de tantas personas».

Ofrecer nuevas titulaciones y evitar la fuga del talento balear

La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) nace con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación superior en Baleares, reforzar la oferta académica en sectores estratégicos, impulsar la investigación y acercar la universidad al conjunto de la sociedad mediante una red de cuatro campus distribuidos en Mallorca (Inca y Palma).

El proyecto, impulsado por ADEMA, se apoya en una trayectoria de más de 30 años vinculada a la formación superior, la innovación educativa, la investigación y la colaboración con el tejido económico y social de las Islas.

La nueva institución universitaria se plantea como una respuesta a algunas de las principales necesidades del territorio: ofrecer nuevas titulaciones con alta demanda académica y profesional, evitar la fuga del talento balear, atraer estudiantes y perfiles cualificados nacionales e internacionales, y contribuir a un mayor equilibrio del sistema universitario balear.

Además, articulará su actividad en torno a una red de campus pensada para acercar los estudios superiores a la sociedad y vertebrar distintos entornos urbanos de la isla. Esta estructura permitirá desarrollar una universidad más próxima, conectada con el tejido social y productivo, y con capacidad para dinamizar diferentes zonas de Mallorca desde la formación, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento.

La nueva oferta académica estará orientada a sectores estratégicos y a ámbitos actualmente muy demandados por la sociedad y el mercado laboral. En el área de Ciencias de la Salud, la universidad prevé incorporar titulaciones como Medicina, Biomedicina, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética y Odontología (esta última también en inglés), además de másteres especializados y un programa de doctorado en Ciencias de la Salud.

Junto a esta línea, desarrollará una segunda área centrada en la Arquitectura, las Artes, el Diseño, las Ciencias Sociales, la Tecnología y la Gestión, con titulaciones como Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración Pública, Dirección de Empresa Deportiva (ésta también en inglés), Diseño, Diseño de Videojuegos, Ingeniería de Datos, Sociología, Sociología e Ingeniería de Datos y Bellas Artes (esta última también en inglés), además de másteres y programas de doctorado vinculados al arte, el diseño, la arquitectura y las humanidades.