Mientras el mundo entero está pendiente de Ormuz, un pequeño pueblo de Extremadura se convierte en la fábrica de drones más importante de Europa
Zafra es el lugar en el que se desarrollaun polo industrial centrado en drones
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Ahora que las noticias internacionales miran a puntos estratégicos, a conflictos o a rutas energéticas como Ormuz, al mismo tiempo, hay cambios mucho más silenciosos que se están gestando lejos de ahí y en concreto, que llegan a España con un proyecto para crear una fábrica de drones que será la más grande de Europa.
Todo está empezando a tomar forma en Zafra. Un municipio que, hasta ahora, no tenía ningún papel relevante en el mapa tecnológico europeo, pero que quiere hacerse un hueco en un sector que no deja de crecer: el de los sistemas autónomos. No es algo inmediato ni cerrado y tampoco es un proyecto pequeño, sino que lo que se plantea allí es levantar una estructura industrial capaz de diseñar, ensamblar y desarrollar tecnología vinculada a drones y otros sistemas no tripulados. Y hacerlo desde un lugar donde, hace no tanto, esto parecía bastante improbable.
Un pueblo de Extremadura se convierte en la fábrica de drones más importante de Europa
Detrás de esta iniciativa está ARMMO Defense Technologies, una compañía española que acaba de irrumpir en el sector con una propuesta ambiciosa, pero bastante concreta. No quieren ser simplemente otra empresa que fabrica drones, sino que su idea es ir más allá e integrar varias piezas en un mismo espacio. Es decir, apostar por el desarrollo tecnológico, la producción, la electrónica, el software, hacer pruebas, etc…y todo dentro de un mismo ecosistema.
Con ello, se pretenden acortar tiempos algo que en este tipo de tecnología es esencial, ya que lo que hoy funciona puede quedarse atrás en muy poco tiempo, así que la capacidad de adaptarse rápido se ha convertido casi en una necesidad.
Zafra como punto de partida
Puede sorprender que un proyecto así no se sitúe en una gran ciudad, pero precisamente ahí está parte de la lógica. Elegir Zafra tiene que ver con varios factores: disponibilidad de espacio, costes más bajos y la posibilidad de construir desde cero sin las limitaciones de otros entornos más saturados. Pero también hay un componente estratégico y es el de descentralizar este tipo de industria y demostrar que se puede desarrollar tecnología avanzada desde otros puntos del país.
El enfoque es más amplio
Cuando se habla de drones, muchas veces se piensa en dispositivos que vuelan y poco más. Pero en este caso el enfoque es bastante más amplio. La empresa trabaja también en sistemas terrestres y navales no tripulados, además de tecnologías relacionadas con sensores, detección o protección. Es decir, un conjunto de soluciones que van más allá de un único producto. Y eso cambia bastante el enfoque, porque ya no hablamos solo de fabricar, sino de integrar distintas tecnologías que tienen que funcionar juntas.
Un momento que favorece este tipo de proyectos
El contexto actual también juega a favor. Europa lleva tiempo intentando reforzar su capacidad tecnológica en defensa, sobre todo en un escenario internacional cada vez más inestable. Eso se traduce en más inversión, más proyectos y más interés por desarrollar soluciones propias. No depender tanto de terceros y poder responder con tecnología desarrollada dentro del propio continente, así que en ese escenario, iniciativas como la de Zafra encuentran su espacio. No porque sean las únicas, sino porque llegan en un momento en el que hay margen para crecer.
Primeros pasos en entornos reales
Aunque el proyecto industrial todavía está en desarrollo, la empresa ya ha empezado a moverse. Ha participado en ejercicios militares en España, donde ha podido probar parte de sus capacidades en condiciones reales. También tiene previsto intervenir en maniobras internacionales dentro del marco de la OTAN, algo que permite validar tecnología y, al mismo tiempo, ganar visibilidad. Este tipo de participación no garantiza el éxito, pero sí indica que el proyecto tiene vías de desarrollo.
Un proyecto que atrae talento
Uno de los puntos clave es el equipo humano. La empresa está incorporando perfiles con experiencia internacional, pero también busca talento local y nacional. La idea es mezclar ambas cosas y traer conocimiento de fuera, pero construir una base desde aquí. Y eso, en un entorno como Extremadura, puede tener un impacto importante.
Lo que puede cambiar (y lo que no)
Lo que está por llegar no es un cambio inmediato ni garantizado, pero sí abre una puerta distinta y una forma de pensar que no siempre se ha aplicado en estas zonas, que es la de apostar por tecnología avanzada como motor de desarrollo. Si el proyecto crece, puede atraer otras empresas, generar actividad y consolidar un pequeño ecosistema. Si no, quedará como un intento más. Pero incluso así, ya marca una dirección.
De este modo, mientras el foco sigue puesto en conflictos, tensiones internacionales y grandes decisiones geopolíticas, este tipo de proyectos avanzan casi sin ruido. No se habla mucho de ellos, pero forman parte de algo más amplio, que es el intento de Europa por reforzar su industria tecnológica y su autonomía. Y en ese mapa, Zafra quiere empezar a aparecer, no como un actor principal todavía, pero sí como un punto que, poco a poco, ya se empieza a mover en otra dirección.