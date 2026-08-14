La AEMET pone en alerta a la Comunidad Valenciana por altas temperaturas y fuertes tormentas

La AEMET ha decretado una alerta amarilla por fuertes tormentas en la Comunidad Valenciana para este viernes 14 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de las temperaturas significativamente altas en zonas interiores y del prelitoral central, mientras que avisa a los ciudadanos sobre las fuertes lluvias que se sucederán a partir de las 14:00 horas en el interior de la provincia de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana deja de estar en alerta amarilla por calor para estarlo por las fuertes tormentas que se sucederán durante este viernes 14 de agosto en el interior de la provincia de Valencia. La AEMET ha elevado el aviso al nivel amarillo entre las 14:00 horas y las 21:59 horas por lluvias con una precipitación acumulada de 20 mm que pueden desencadenar en tormentas acompañadas de granizo con rachas de viento muy fuertes.

La AEMET también ha confirmado para este viernes 14 de agosto «temperaturas significativamente altas en zonas interiores y del prelitoral central». La máxima en la provincia de Valencia será de 37 grados en la localidad de Onteniente, mientras que en Requena se alcanzarán los 36 ºC. En Valencia capital, la máxima será de 33 ºC, siendo la mínima de 25 grados.

«Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en el interior, donde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta por la tarde, localmente fuertes, que pueden extenderse al litoral. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, y máximas con cambios ligeros, siendo significativamente elevadas en el interior y prelitoral», avisa la AEMET en su predidcción.

En Alicante, la máxima alcanzará los 37 grados en Orihuela, mientras que se llegará a los 35 en Elche o Alcoy. En la capital de la Costa Blanca, los termómetros llegarán hasta los 33 grados durante el día y caerán hasta los 24 ºC durante la noche. Por lo que respecta a la provincia de Castellón, la AEMET también habla de que «hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta por la tarde».

Alerta por tormentas en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas significativamente altas en zonas interiores y del prelitoral central. Tormentas localmente fuertes en el interior», confirma la AEMET en lo que respecta a los fenómenos previstos para este viernes 14 de agosto.

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde habrá chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas con cambios ligeros, siendo significativamente altas en el interior de Valencia y Alicante. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este durante las horas centrales, ocasionalmente moderado.