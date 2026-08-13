Alerta amarilla por calor en la Comunidad Valenciana: consulta las zonas afectadas

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por calor en la Comunidad Valenciana para este jueves 13 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «temperaturas significativamente altas en zonas interiores y del prelitoral central» que afectarán a la provincia de Valencia. Tampoco se descartan tormentas durante algún momento del día en el interior norte de la provincia de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 13 de agosto.

La AEMET ha vuelto a poner en alerta a la Comunidad Valenciana por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo por temperaturas que pueden llegar hasta los 38 grados en el interior sur de Valencia. El interior norte y todo el litoral también entran dentro de esta alerta que será activada entre las 13:00 horas y las 21:00 horas.

Así que las máximas del día en la zona serán de 38 ºC en la localidad de Onteniente, mientras que en Requena se llegará a los 36 grados durante las primeras horas de la tarde. En la capital de la Comunidad Valenciana, las máximas serán de 33 grados y las mínimas de 24. «Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en el interior, donde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta por la tarde», dice la AEMET, que tampoco descarta la presencia de tormentas por la tarde.

Las lluvias también podrían aparecer en el interior norte de la provincia de Castellón, donde incluso las mínimas bajarán a los 19 ºC en la localidad de Morella. En la capital, la máxima será de 34 grados durante el día y las mínimas caerán hasta los 24 grados.

En Alicante, la máxima del día se registrará en Alcoy, donde los termómetros llegarán a los 36 grados. En Orihuela y Elche se tocarán los 35, mientras que en Alicante capital la máxima será de 33 grados y la mínima de 23. «Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en el interior. Temperaturas sin cambios significativos, con ligero ascenso de las máximas, siendo elevadas en el interior y prelitoral. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste durante las horas centrales», dice la AEMET sobre el tiempo en Alicante.

Alerta por calor en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas significativamente altas en zonas interiores y del prelitoral central», avisa la AEMET sobre los fenómenos significativos previstos para este jueves 13 de agosto.

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo con poco nuboso, con algún intervalo de nubes bajas en el litoral y prelitoral por la mañana, y nubosidad de evolución diurna en el interior a partir del mediodía, con baja probabilidad de algún chubasco débil y aislado, que puede ir acompañado de tormenta. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este durante las horas centrales, localmente moderado.