Hoy, 12 de agosto de 2026, el tiempo en toda la provincia de Zaragoza se presenta con un cielo poco nuboso y temperaturas en ligero ascenso, alcanzando valores considerablemente altos. El viento será flojo y variable, cambiando a componente este en las horas centrales, con intervalos de moderado hacia el final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con calor intenso

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, luciendo un azul despejado que promete un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados por la mañana y alcanzarán los 40 en su máximo esplendor por la tarde. La brisa suave del viento del sureste, que sopla a unos 10 km/h, traerá un alivio agradable, aunque se sentirán rachas más fuertes. Sin embargo, no hay rastro de lluvia en el horizonte y la humedad, baja en las primeras horas del día, irá aumentando, pero no afectará en gran medida el bienestar general.

A medida que avanza el día, el ambiente se volverá cálido y la sensación térmica podría alcanzar picos similares a la temperatura máxima, haciendo que la tarde sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La luz del sol, que se alza temprano a las 07:09 y se despide a las 21:07, ofrecerá largas horas de claridad. Ya por la noche, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá agradable, con un mínimo de 24 grados, ofreciendo un cierre perfecto para un día radiante en la ciudad.

Calatayud: nubes y viento con posible lluvia

La jornada en Calatayud se presenta con un aire de expectación, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento, preparándose para una transformación. Las nubes grises comienzan a agruparse, mientras el viento sopla con fuerza, recordando a los habitantes que el tiempo puede cambiar en un instante. A medida que avanza la mañana, se espera una mezcla de sol y nubosidad, con temperaturas que oscilan entre los 21°C y 27°C.

Sin embargo, la tarde traerá un cambio notable, con una sensación térmica que podría alcanzar los 39°C a pesar de la inminente probabilidad de lluvias. El viento, que puede superar los 30 km/h en rachas, se sentirá más intenso, elevando la humedad hasta niveles incómodos. Es recomendable no olvidar el paraguas y estar atentos a las advertencias, ya que el tiempo puede ser impredecible.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo en Tarazona se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 37 grados, ofreciendo un ambiente bastante cómodo y sin grandes cambios. Aunque se espera un ligero viento, no hay indicios de lluvias que puedan interrumpir el día.

Con un tiempo agradable, es una oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovecha la suave brisa y la calidez del sol para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET