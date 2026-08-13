Precio de la gasolina hoy 13 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Las gasolineras más baratas y dónde se localizan hoy jueves
Cómo repostar gasolina barata y ahorrar más de 200 euros
Los inconvenientes de utilizar gasolina low cost que perjudican a tu coche
Llegamos al jueves y muchos seguro que tienen en mente coger el coche para una escapada de fin de semana y más si pasan sus vacaciones en la ciudad. El calor no nos da tregua y apetece refrescarse ya sea en un pueblo cercano que tenga mejores temperaturas o buscando una piscina natural. Sea cuál sea el motivo, si tienes previsto coger hoy el coche será bueno saber cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 13 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.
Sabemos que dependiendo de dónde repostes puedes ahorrar algunos céntimos, que pueden ser euros para un depósito lleno y más cuando seguimos atentos desde hace meses a cómo evolucionan los precios del combustible teniendo en cuenta la situación geopolítica actual y rebajas como la que hizo el Gobierno, pero que ha pasado de 15 céntimos el litro del pasado mes de julio a los 10 céntimos el litro. Por todo ello, si deseas saber dónde repostar te explicamos ahora en qué zonas y en qué municipios están las estaciones y gasolineras más económicas a partir de los datos que ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 13 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Si deseas saber dónde repostar, estas son las gasolineras para la primera hora de este jueves a partir de lo que repostan las propias estaciones y gasolineras al GEOPORTAL
Gasolina 95
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.545 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.545 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.545 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.545 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle de José Paulete. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida de Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle de Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle de Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle de Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle de Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle de Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l.
- Área 117-Valdemoro. Valdemoro-Rompecubas. Calle de Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro-Rompecubas. Calle de Miguel Servet, 21. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle de José Paulete. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.759 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.759 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.785 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.794 €/l.
- Repsol. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.795 €/l.
- Carrefour. Alcobendas. Autovía A-1, km 14,5. Precio: 1.799 €/l.
- Q8. Madrid. Calle de Bravo Murillo, 358. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle de la Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.799 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida de la Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.814 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle de los Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle del Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.819 €/l.
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.829 €/l.
Diésel
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida de Quitapesares, 33. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle de Plasencia, 29. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle de Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.659 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle de Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle de Zacarías, 20. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle de Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, margen izquierdo. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle de Alfonso XII, 20. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle de la Fragua, 16. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.679 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l.
Ahora ya sabemos dónde podemos encontrar aquellas gasolineras que resultan más económicas hoy jueves, pero si deseas hacer consulta en otro momento, o quieres ver otras zonas, puedes entrar en el Geoportal y ver los resultados en listados como los mostrados o también, en forma de mapa como este que ahora te dejamos con el que localizar las gasolineras de forma más rápida y directa.