Gabriela Guillén vuelve a situarse en el centro de la actualidad después de compartir en sus redes sociales una fotografía de hace varios años que no ha pasado desapercibida. La empresaria ha recuperado una imagen fechada en 2017 en la que aparece luciendo una gorra con un detalle especialmente llamativo: las siglas CR7, utilizadas habitualmente para identificar a Cristiano Ronaldo.

La fotografía, como ella misma ha dejado patente al recuperar una instantánea antigua, no corresponde al momento actual. Podría tratarse simplemente de un recuerdo de aquella época o incluso de una imagen tomada tiempo atrás. Sin embargo, el momento elegido para volver a publicarla ha despertado todo tipo de comentarios, especialmente por el contexto que rodea actualmente al futbolista portugués.

Y es que Gabriela Guillén ha compartido esta fotografía pocas horas después de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hayan hecho pública su boda. La pareja, que anunció su compromiso en agosto de 2025, ha confirmado ahora su matrimonio, una noticia que rápidamente ha generado una enorme repercusión.

Por el momento, Gabriela no ha añadido ningún mensaje que permita conocer el motivo por el que ha decidido recuperar precisamente esa imagen. Tampoco ha mencionado expresamente a Cristiano Ronaldo ni ha relacionado la publicación con las informaciones que han trascendido en los últimos días. Por ello, cualquier interpretación sobre sus intenciones corresponde, de momento, al terreno de la especulación. Lo que sí ha provocado curiosidad es la coincidencia temporal y la presencia de las iniciales CR7.

El romance de Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo

El interés por la fotografía se produce, además, después de que la periodista Leticia Requejo haya aportado nuevos detalles sobre el supuesto vínculo entre Gabriela y Cristiano Ronaldo. Durante su intervención en El verano se mueve, Requejo aseguró que la empresaria le habría confirmado que la confesión realizada en Supervivientes era cierta y que habría mantenido una relación con el futbolista durante aproximadamente dos años.

Según el relato trasladado por la periodista, ambos se habrían conocido durante la etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. El primer contacto habría surgido a raíz de un proyecto laboral y, posteriormente, su relación habría evolucionado desde la amistad. Requejo explicó también que el encuentro se habría producido durante una cena organizada a través de un amigo en común y que después habrían compartido numerosas cenas y encuentros.

La periodista situó inicialmente esta historia entre 2015 y el verano de 2016, aunque reconoció que las fechas eran aproximadas. También afirmó que Gabriela conservaría pruebas de aquella etapa y que se referiría al futbolista como una «persona especial». Según Requejo, ambos mantendrían actualmente una buena relación.

Estas afirmaciones coinciden parcialmente con lo que Marisa Jara habría escuchado de Gabriela durante su convivencia en Supervivientes, aunque existen diferencias en cuanto a las fechas y la duración del supuesto vínculo. Sergio Garrido, por su parte, señaló que Gabriela también le habló de Cristiano, aunque en su caso habría utilizado la expresión «tuvo algo con él» y no habría hablado de una relación.

Mientras tanto, Gabriela Guillén guarda silencio sobre la fotografía y deja que sean sus seguidores quienes interpreten el significado de una publicación que, por ahora, no lleva ninguna explicación.